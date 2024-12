“L’ambiente non è compatto”: Conte si sfoga in diretta | Scudetto a rischio?

Il tecnico leccese nuovamente polemico in conferenza stampa. Questa volta se la prende con l’ambiente napoletano.

In estate, quando si cominciavano a fare pronostici e previsioni sul campionato di Serie A e sulle possibili favorite e sorprese, in molti si aspettavano sicuramente un Napoli competitivo, ma, dopo il decimo posto della scorsa stagione, difficilmente qualcuno aveva ipotizzato gli azzurri così avanti, sia in classifica che nel progetto.

L’arrivo di Antonio Conte aveva già riportato gli entusiasmi in città e tra i tifosi partenopei, ma ha soprattutto rimesso le cose in ordine nello spogliatoio ed all’interno della rosa azzurra, con i calciatori, dai più importanti in poi, che sono stati messi subito in riga dal tecnico leccese.

L’ex allenatore di Inter e Juventus, inoltre, è stato anche fondamentale nel far operare la società sul mercato in un certo modo. Al netto delle perdite di Zielinski e Osimhen, infatti, il Napoli è riuscito a rinforzare la rosa soprattutto con gli arrivi di Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Neres, McTominay e Romelu Lukaku.

Questo ha reso la rosa partenopea assai più competitiva, ma soprattutto completa in tutti i reparti e con riserve quasi sempre all’altezza dei titolari. In campionato, così, il Napoli viaggia che è una bellezza. Non offre un grande spettacolo, ma ha già trovato un suo equilibrio ed una sua identità di gioco e, dopo la sconfitta per 0-3 sul campo del Verona alla prima giornata, non ha quasi più sbagliato un colpo.

Napoli, Conte e l’ambiente nemico

Il primo posto temporaneo in classifica sta già facendo sognare tutto l’ambiente, ma soprattutto i tifosi che vorrebbero rivivere le sensazioni e le emozioni assaporate due stagioni fa, con lo straordinario trionfo della squadra allenata da Luciano Spalletti, capace di vincere il terzo Scudetto della storia del Napoli.

Antonio Conte, però, non vuole assolutamente sentir parlare o nominare la parola “Scudetto”. Un po’ per tattica, un po’ per non mettere pressione sui suoi calciatori e spostarla mediaticamente sulle altre squadre, l’esperto tecnico leccese evita in tutti i modi di pronunciare certi termini e vieta anche la stampa a farlo.

Napoli, Conte se la prende con i giornalisti

Conte vuole continuare a mantenere, almeno ufficialmente e a parole, un profilo basso e continua ad usare parole come “crescita”, “percorso”, “esperienza”, “step da fare per avvicinarsi alle più forti”. Insomma, l’allenatore del Napoli vuole spostare l’attenzione su altre squadre che secondo lui hanno già da tempo avviato il loro progetto, a differenza degli azzurri che invece hanno ricominciato l’estate scorsa.

A non essere completamente allineato con lui, però, potrebbe essere proprio l’ambiente napoletano che troppo spesso si fa prendere da facili entusiasmi e rischia di rovinare il piano di Conte. Questo succede non solo dal lato tifosi che, secondo l’allenatore hanno il diritto di sognare, ma soprattutto da quello dei giornalisti e addetti ai lavori che, nell’ultima conferenza stampa, hanno fatto infuriare il tecnico salentino pronunciando il termine “vittoria”.