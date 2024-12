“Chiedo scusa ai tifosi”: altro esonero in Serie A | La società gli dà il benservito

Gli ultimi risultati sono stati fatali e decisivi nella decisione della società che dopo un’attenta riflessione ha fatto la propria scelta.

La stagione calcistica sta entrando decisamente nel vivo e a dicembre, nonostante le festività natalizie, vivrà uno dei suoi momenti clou. Sia in Serie A che in Serie B non ci sarà alcuna pausa e si continuerà giocare ogni fine settimana (con il Boxing day nella serie cadetta), con l’aggiunta di coppe Europee e Coppa Italia.

Continueranno le sfide affascinanti e all’ultimo fiato in una Serie A che mai, almeno negli ultimi anni, era stata così divertente, equilibrata e sorprendente come in questa stagione. Tante sorprese, qualche delusione, ma soprattutto tanto spettacolo ed equilibrio che continua ad essere vivo in tutti i settori della classifica.

La lotta appare serratissima in zona Scudetto e Champions League, ma lo è anche in zona retrocessione con tante squadre in pochissimi punti e quasi nessuna, almeno tra le cosiddette provinciali, che può dirsi completamente fuori da ogni discorso ed ogni lotta.

Anche Empoli e Udinese, le due squadre che stanno facendo meglio tra quelle che potevano essere inserite nella lotta per non retrocedere, sono in qualche modo ancora dentro alla bagarre anche se con tanti punti di vantaggio rispetto alla terzultima. L’equilibrio, però, regna sovrano e potrebbe ribaltare la classifica in poco tempo.

Serie B: il dominio di Sassuolo, Pisa e Spezia

Anche in Serie B quest’anno si può parlare di un campionato intenso e bello da vedere con tre squadre soprattutto a farlo da padrone. Parliamo ovviamente di Sassuolo, Pisa e Spezia che hanno già un vantaggio consistente sul Bari quarto e potrebbero avere come obiettivo quello di evitare i playoff.

La corazzata Sassuolo, quindi, sta rispettando i favori della vigilia e del pronostico e sta travolgendo ogni squadra le capiti a tiro. Molto meno positiva, invece, la stagione di altre squadre che sembravano tra le favorite alla promozione diretta in Serie A. Parliamo soprattutto della Sampdoria.

Ancora un esonero, via Sottil dalla Samp

I blucerchiati, dopo la sconfitta netta e umiliante per 5-1, subita sul campo proprio del Sassuolo, hanno preso la decisione di esonerare il loro secondo allenatore stagionale dopo quanto fatto già con Andrea Pirlo nel corso dello scorso agosto. Via, quindi, Andrea Sottil, dentro uno tra Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli.

Il tecnico ex Udinese, intanto, ha lasciato Bogliasco in mattinata, con il ds Pietro Accardi al lavoro per trovare il sostituto adatto e che intanto si è scusato con i tifosi per la pesante e grave sconfitta di Sassuolo. Sottil, invece, che era arrivato il 29 agosto scorso, come detto dopo l’esonero di Andrea Pirlo, ha guidato la squadra per 13 partite, collezionando 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con una media punti di 1,23 a gara.