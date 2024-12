L’Italia dello sport perde un pezzo di storia: il paese in lacrime | Lutto nazionale

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un grave lutto nel mondo dello sport italiano.

Ancora un lutto nel mondo dello sport. Centinaia di messaggi di cordoglio e tanta tristezza per l’ennesima figura importante che ci lascia e lo fa con un’eredità dietro di sé che però vivrà per sempre. La ricorderanno tutti e per questo sono ore di enorme lutto e dispiacere le ultime.

Il 2024 ci lascia un’altra delusione e tristezza, quindi, dopo i lutti che già hanno caratterizzato questo anno che sta ormai per volgere al termine. Dispiaceri che ci fanno sentire un po’ più soli, ma che soprattutto lasciano un vuoto quasi incolmabile dietro di sé.

Soprattutto nel mondo del calcio, infatti, è stato l’anno della perdita di Gigi Riva e Totò Schillaci, due grandi attaccanti italiani, due grandi interpreti che hanno fatto la storia dello sport più seguito a suon di gol e di sogni che hanno regalato ai tifosi.

Riva e Schillaci. Due personalità così diverse, praticamente opposte caratterialmente e nel loro stile di vita che, però, sono andati via nello stesso anno e sempre a causa di malattie che continuano ad essere gli unici avversari capaci di fermare la voglia di vivere di questi grandissimi ex campioni.

Lutto nello sport italiano, morta la “signora dello sport”

Altro lutto nel mondo dello sport italiano, ma soprattutto nel paese di Leini, in provincia di Torino. Negli ultimi giorni, infatti, si è spenta, Jolanda Garzulano, denominata, la “signora dello sport”. Storica presidente Csen e dirigente di alcune compagini locali sportive. Se n’è andata in silenzio tre giorni prima di compiere 90 anni, lasciando dietro di sé una scia di imprese e iniziative sportive che hanno cambiato la vita di intere generazioni di ragazzi.

Nel 1981 fondò l’associazione sportiva con formazioni di pallavolo, basket, ginnastica artistica. Il suo sogno era quello di creare spazi per i giovani, per aiutarli a crescere attraverso i valori dello sport. Il Palazzetto dello Sport di Leini, inaugurato nel 1999, intitolato a Giovanni Falcone, viene considerato il suo capolavoro.

Lutto nel mondo dello sport, tutto il cordoglio

Quel palazzetto è un luogo che ancora oggi ospita manifestazioni internazionali. Nel 2011 arrivò per la Garzulano la “Stella di bronzo al merito sportivo”, consegnatole personalmente dal Presidente nazionale del CONI, Giovanni Petrucci.

I messaggi di cordoglio sono arrivati numerosissimi ai familiari della donna. Centinaia e centianaia, tra ex atleti e donne e uomini delle istituzioni. Questo dimostra ancora una volta che Jolanda Garzulano continuerà a vivere, soprattutto nei ragazzi che ha cresciuto, nelle palestre che ha aiutato a costruire e in tutto quello che ha fatto per lo sport del suo paese.