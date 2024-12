Terremoto a Torino, ci risiamo: è successo di nuovo, esattamente come Steven Zhang | Costretto a vendere per l’acqua alla gola

Steven Zhang lo ha fatto a giugno, adesso potrebbe capitare la stessa cosa dopo pochi mesi, costretto a vendere il club

Steven Zhang ha ufficializzato la cessione dell’Inter alla nuova proprietà americana degli Oaktree a giugno. Una decisione avvenuta a causa dei debiti contratti dal presidente cinese che non è riuscito a tenere in attivo il bilancio e ha lasciato in eredità una situazione finanziaria deficitaria che a piccoli passi sarà sanata.

Dopo qualche mese di osservazione, i nuovi proprietari dei nerazzurri stanno per apportare modifiche all’organigramma societario, con alcuni cambiamenti nel comparto amministrativo e comunicativo della squadra.

Non ci saranno cambiamenti sostanziali per quanto riguarda il management tecnico, con Beppe Marotta che ha pieni poteri e sarà aiutato nel compito di rinforzare e ringiovanire l’organico dalla coppia composta da Ausilio e Baccin.

Le conferme ci sono state anche in campo, con il rinnovo di mister Inzaghi, di capitan Lautaro Martinez, del vice Nicolò Barella e con la definizione del prolungamento di contratto dell’esterno Dumfries.

Il patron ha venduto i pezzi pregiati della rosa quest’estate e ora apre alla cessione

Pochi mesi dopo anche un altro club di A potrebbe cambiare proprietà. A Torino Urbano Cairo è stato fortemente criticato dalla curva per le cessioni di due giocatori cardine della formazione della passata stagione come Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova.

I granata stanno disputando un buon campionato, nonostante sia stato indebolito dal mercato e l’assenza pesante di Duvan Zapata in attacco, infortunato. Il grande merito del rendimento della squadra va a mister Paolo Vanoli e al suo calcio offensivo.

Il club italiano pensa a un cambio societario, ecco i possibili nuovi acquirenti

Il Torino avrebbe registrato negli ultimi giorni un interesse da parte della Red Bull, intenzionata a fare un’offerta a Urbano Cairo che ha già aperto alla vendita. I potenziali nuovi proprietari dei granata vorrebbero delle garanzie per quanto riguarda lo stadio, con il contratto di locazione dell’Olimpico che scade la prossima estate.

A rilanciare la notizia di un possibile cambio di proprietà per il Torino è La Stampa e si tratterebbe di un’altra cessione a fondi stranieri di uno storico club italiano, reduce da alcune stagioni in cui ha stazionato a metà classifica, lontana dalla zona Europa. Le cose potrebbero cambiare nel caso di investimenti provenienti dall’estero e un progetto ambizioso.