“Devi fare le valigie e andare via”: clamoroso Juventus | Lo hanno fatto fuori in diretta

Continuano a non convincere i risultati della nuova Juve che non decolla e fa venire tanti dubbi ai propri tifosi.

Il gol di Mbangula, arrivato in pieno recupero nella sfida di sabato sera contro il Bologna, ha salvato l’imbattibilità stagionale in Serie A della Juventus e questa, probabilmente, è l’unica buona notizia arrivata dalla quindicesima giornata di campionato per i bianconeri.

Eh sì, perché una Juve che recuperava qualche giocatore dalla sua infermeria che continua ad essere stracolma, ha deluso ancora una volta ed è stata ampiamente dominata dal Bologna di Vincenzo Italiano per oltre un’ora di gioco.

I rossoblù si sono addirittura portati sul doppio vantaggio in casa della Juventus ad inizio ripresa e, in quel momento, forse per la prima volta in stagione, si sono cominciati a sentire i prodomi di una contestazione, con fischi e cori nei confronti di una squadra che continua a non decollare e a fare tanta fatica nell’ottenere la vittoria.

Come detto, poi, la Juventus è riuscita almeno a non perderla la partita, ma l’ennesimo pareggio non fa altro che lasciare l’amaro in bocca ai tanti tifosi juventini e ad aumentare le critiche nei confronti di un allenatore che, almeno per ora, non ha portato quei risultati, ma soprattutto quel gioco e quella pericolosità, che in molti si aspettavano.

Juve, crescono i malumori

Ed è così che, facendo un confronto con i nove punti in più che Massimiliano Allegri aveva a questo punto della stagione nel campionato scorso, piovono i malumori e il disappunto generale su Thiago Motta che, proprio contro la sua ex squadra, è stato espulso durante la partita ed ha mostrato tutto il suo nervosismo per un cammino, fin qui, fatto molto più da spine che da rose.

Il tempo è ovviamente dalla sua parte e la sua squadra può solo migliorare, sia recuperando i tanti infortuni che ancora sono fuori causa, sia grazie ad un mercato che a gennaio dovrebbe portare almeno un paio di rinforzi di valore.

Juve, i tifosi sono stanchi di Thiago Motta

C’è chi si aspetta però molto di più e vuole vedere una Juve diversa, più propositiva, più verticale, più vincente, più sfrontata. Questa, fin qui, sembra una squadra senza anima e di per sé molto piatta che fa fatica a cambiare pelle durante l’arco dei 90′. E, intanto, come detto, molti tifosi hanno già perso la pazienza, chiedono la testa del Mister e pretendono le scuse a Massimiliano Allegri.

Un utente di X, chiaramente tifoso juventino, per esempio, ha postato una frase sibillina ed inequivocabile che Edgar Davids, grande ex bianconero, pronunciò qualche anno fa. Questo il contenuto: “Alla Juve devi vincere. Se non sei in grado di farlo, devi fare le valigie e andare via”. Insomma, un messaggio nemmeno tanto velato rivolto a Thiago Motta che ora è chiamato a cambiar marcia.