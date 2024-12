“Rottura del legamento crociato”: la stagione è finita | Il club in piena emergenza

Un altro talento della serie A si rompe il legamento crociato, per lui la stagione finisce in anticipo, il club è in emergenza

In questa prima parte di serie A sono molti i giocatori che hanno riportato la rottura del legamento crociato. Un infortunio che richiede un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione per riuscire a tornare a disposizione dell’allenatore, costretto a correre ai ripari, con il mercato di gennaio che si preannuncia decisamente movimentato.

Le squadre che sono state maggiormente colpite dall’emergenza sono la Juventus e il Genoa. I bianconeri dovranno fare a meno per i prossimi mesi del leader del reparto arretrato Gleison Bremer e del terzino Juan Cabal.

I liguri hanno perso diversi uomini di fantasia tra la trequarti e l’attacco, da Junior Messias a Malinovskyi, da Ekuban a Vitinha, con il direttore sportivo che ha dovuto fare ricorso a due svincolati come Mario Balotelli e Gaston Pereiro.

I rossoblu sono immischiati nella lotta per non retrocedere che appare già molto combattuta. Una squadra, invece, sta sorprendendo con una media punti che la pone nella parte sinistra della classifica, quando l’obiettivo iniziale resta quello di mantenere la categoria.

Tanta sfortuna per uno dei centravanti migliori di questa serie A

Questa è l’Empoli che, nell’ultimo turno di campionato, ha rifilato quattro reti in trasferta a un Hellas Verona in grave difficoltà. Un blitz perentorio che conferma l’ottimo stato di salute dei toscani che hanno staccato anche il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato ai calci di rigore la Fiorentina.

Anche in una giornata così positiva come quella di domenica c’è una nota sfortunata. Uno dei giocatori migliori ha riportato una lesione al legamento crociato dopo aver sentito male al ginocchio e per lui la stagione finisce qua.

Un altro infortunio per il giovane bomber, stagione finita per lui

Lui è Pietro Pellegri, la cui carriera continua ad essere inficiata dai problemi fisici. Un vero peccato per un giocatore che sembrava un predestinato ma che non si è mai confermato ad alti livelli.

Un anno di stop al Monaco, poi un ottimo ambientamento ad Empoli, dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Torino ma l’infortunio potrebbe far propendere il presidente Corsi a non investire i quattro milioni necessari per acquistarne a titolo definitivo il cartellino.