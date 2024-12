Rivoluzione Ferrari: niente sarà più come prima | Hanno imparato dagli errori precedenti

La Ferrari inizia già a progettare la nuova stagione, con l’obiettivo di ripartire con la stessa grinta e competitività con cui ha chiuso la precedente

La Ferrari è andata a un passo da un’incredibile rimonta che sarebbe valso il titolo della classifica costruttori nella stagione di Formula Uno che si è concluso poche settimane fa, con la vittoria della Red Bull, guidata da un’inarrestabile Max Verstappen che si è confermato campione del Mondo con largo anticipo.

Durante il pranzo di Natale, il dirigente sportivo Fred Vasseur ha annunciato la data di presentazione e dello shakedown della Ferrari, previsti per mercoledì 19 febbraio a Maranello, il giorno dopo il grande evento di apertura che vedrà protagonisti tutti e 10 i team.

Una stagione che ha vissuto un momento di flessione centrale e una reazione d’orgoglio dal Gran Premio di Monza in poi, riuscendo a giocarsi anche il ruolo di prima forza in diversi appuntamenti.

La Rossa ripartirà con una sostanziale novità, la presenza del sette volte campione iridato Lewis Hamilton al posto di Sainz, mentre confermatissimo è Charles Leclerc che potrà godere di ancora più motivazioni con un compagno di scuderia del livello del britannico.

Una Ferrari che guarda al 2025 con ottimismo

Vasseur è intervenuto proprio in occasione del pranzo di Natale della Ferrari per alcune battute con i giornalisti, parlando degli ultimi mesi e di come vede il 2025 della sua scuderia.

Queste le sue parole: “Penso che l’approccio quest’anno sia stato molto buono. Anche quando a luglio abbiamo incontrato delle difficoltà, la reazione del team è stata molto buona. Non abbiamo mai incolpato qualcuno o un dipartimento ma abbiamo lavorato insieme per trovare soluzioni tra i diversi gruppi ed è andata sicuramente bene.”

La Ferrari cerca di imparare dagli errori per puntare al titolo mondiale

Filtra ottimismo per la prossima stagione: “Sarebbe stato meglio non avere problemi, ma penso che la reazione sia stata buona ed è quello che ci aspettiamo anche per il futuro se vogliamo lottare per il campionato.”

La costruzione della macchina sarà fondamentale per stabilire le ambizioni: “Quando si sviluppa la vettura, a volte si corre anche qualche rischio introducendo degli aggiornamenti, ed è un qualcosa che ha colpito tutti, ma è il modo in cui reagisci in questa situazione che diventa fondamentale, anche per l’anno prossimo.”