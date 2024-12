“O si fa come dico io o niente” | ADL, dettate le condizioni per la trattativa: nessun margine di manovra

Le condizioni per la trattativa sono state dettate. Nessun margine di manovra per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

In piena corsa per lo scudetto alla luce dell’ottimo rendimento fatto registrare in questo primo scorcio di stagione, il Napoli di Antonio Conte continua a lavorare duramente per alimentare il sogno di riportare all’ombra del Vesuvio quello che sarebbe il quarto tricolore della sua storia.

Dopo la disastrosa stagione 2023-2024, chiusa tristemente in decima posizione con 53 punti, a meno 41 dall’Inter campione, i partenopei sono tornati prepotentemente in corsa per il titolo grazie all’ottimo lavoro svolto fin qui sul campo da Conte e i suoi giocatori e all’encomiabile operato di Aurelio De Laurentiis in sede di calciomercato.

Nonostante la mancata partecipazione a manifestazioni europee, il numero uno del club campano ha infatti rinforzato vistosamente ed egregiamente la propria creatura che, affidata ufficialmente al tecnico salentino lo scorso 5 giugno, ha dimostrato, almeno per ora, di avere tutte le carte in regola per poter aspirare al titolo di campione d’Italia.

La strada che porta al successo è ancora lunga e tortuosa, ma Lukaku e compagni, che da qui fino al prossimo 25 maggio giocheranno solo una volta a settimana vista la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, tenteranno certamente di chiudere la stagione in cima alla graduatoria la quale, col calendario giunto quasi al giro di boa, si presenta più intricata che mai.

Napoli, occhio ai futuri parametri zero: ADL non vuole farsi sfuggire nulla

In piena corsa, come detto, per lo scudetto e quindi anche per un posto in Champions League per la prossima stagione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis inizia a pensare anche al futuro più prossimo e valuta la possibilità di ingaggiare a parametro zero, con firma magari già a gennaio, vari elementi il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

Vari elementi, ovviamente legati ad altri club al momento, sui quali la società azzurra ha cominciato a puntare i fari per rinfoltire e rinforzare la rosa di Antonio Conte la quale, salvo suicidi sportivi che si spera non si concretizzino nei prossimi mesi, dovrebbe essere protagonista anche in Europa nell’annata 2025-2026.

Danilo al Napoli si può fare: il brasiliano della Juventus detta le condizioni

Sebbene tornato a pieno titolo nei piani di Thiago Motta, che spesso lo aveva trascurato in questo primo scorcio di stagione, Danilo dovrebbe comunque lasciare la Juventus al termine del campionato alla luce del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Salvo clamorosi dietrofront, l’ex Manchester City e Real Madrid non dovrebbe infatti rinnovare il proprio rapporto con la Vecchia Signora che, intenzionata a ringiovanire la sua rosa, non dovrebbe opporsi a una eventuale sua firma, magari già a gennaio, con un altro club.

Sul brasiliano avrebbe quindi messo gli occhi il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, stando a quanto riferito dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni a Deejay Football Club su Radio Deejay avrebbe già il suo gradimento: in cambio, il classe ’91 chiede un contratto di almeno un anno e mezzo. Le trattativa tra le parti non è ancora ufficialmente iniziata, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci interessanti sviluppi. Vedremo pertanto cosa accadrà dal 2 gennaio in poi.