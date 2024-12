Dall’Inter al Milan: Ibrahimovic prepara lo scippo | Clamoroso tradimento

Si prospetta un altro passaggio ad una delle due squadre milanesi di un calciatore che ha vestito l’altra maglia della città meneghina.

Negli ultimi anni il derby tra Milan e Inter si è infiammato, tornando a far riassaporare rivalità antiche e di decenni storici per il calcio meneghino e italiano. A parte le ultimissime stagioni, infatti, in cui la superiorità dei nerazzurri è stata netta, le due squadre di Milano sono tornate e sfidarsi per competizioni e traguardi di primissimo livello.

Tra le due società, inoltre, ci sono state anche diverse sfide di calciomercato che hanno portato i tifosi dell’Inter a poter prendere in giro quelli del Milan anche sotto questo punto di vista. Il mercato di gennaio si avvicina, nel frattempo, e potrebbe scrivere un altro capitolo di questa antica e affascinante rivalità.

Con l’Inter che difficilmente farà operazioni, soprattutto di primo piano, durante la prossima sessione invernale di calciomercato, ma più che altro comincerà a preparare il terreno per i colpi che potrebbero esserci in estate, sarà il Milan a dover dare alcune risposte importanti per migliorare la propria rosa.

Rosa che, secondo tantissimi addetti ai lavori e opinionisti, è molto forte e non è assolutamente da settimo/ottavo posto in classifica in Serie A, posizioni occupate dal Milan in questi mesi di campionato. Rosa che, però, presenta comunque qualche lacuna, soprattutto dal punto di vista della profondità.

Milan, tutti i nomi per il centrocampo

Alcune seconde linee, infatti, non si stanno rivelando all’altezza dei titolari e, in alcuni casi, non sono sufficienti nemmeno dal punto di vista numerico. Problema che riguarda soprattuto il centrocampo che ha in Reijnders e Fofana i titolari indiscussi, ma vede anche una mancanza di alternative che possano far rifiatare due tra i migliori calciatori del Milan di questa prima parte di stagione.

Nelle settimane scorse si è parlato di un interesse del Milan per Samuele Ricci del Torino, ma le richieste dei granata sono davvero troppo alte per le casse rossonere. Altri nomi che si sono fatti per la mediana rossonera sono quelli di Bondo del Monza e Belahyane del Verona, entrambi molto giovani e che piacciono molto dalle parti di Milanello.

Mercato, il Milan pensa a Casadei

Nelle ultime ore, però, è spuntato con prepotenza un altro nome. Si tratta di Cesare Casadei, 21enne ex Inter, che sta trovando pochissimo spazio nel Chelsea di Enzo Maresca. Il talentuoso centrocampista, classe 2003, potrebbe essere ceduto dai Blues che sfrutterebbero così l’occasione del prestito secco per farlo giocare con continuità.

In passato a lui è stata molto interessata la Lazio, ma ora piace molto anche a Juventus e Monza che lo vorrebbero in prestito per rinforzare la loro mediana. Stesso discorso che sembra voler aprire il Milan che sfrutterebbe gli ottimi rapporti con il Chelsea per riportare a Milano il ragazzo, anticipando così la folta concorrenza.