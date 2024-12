“Ho la coscienza pulita”: Fonseca, che stoccata alla società | Nuovo terremoto in casa Milan

Il tecnico portoghese, in conferenza stampa prima della notizia sull’esonero, ha usato parole forti anche sulla società.

Il 2024 del Milan si è chiuso con uno scossone tecnico che ormai era preannunciato da tempo. Dopo lo scialbo e deludente pareggio casalingo contro la Roma, infatti, è arrivata la notizia dell’esonero di Paulo Fonseca che sarà sostituito dal connazionale Sergio Coinceçao.

Fonseca paga sicuramente un andamento altalenante e mai del tutto convincente in campionato, ma paga soprattutto per colpe non sue, con una società che non lo ha mai appoggiato del tutto e sostenuto davanti a media e microfoni nei momenti di difficoltà.

I problemi all’interno dello spogliatoio, ma in generale della società, infatti, erano cominciati già alla terza giornata quando, dopo un paio di risultati già deludenti e di polemiche sulla panchina di Theo Hernandez e Leao nel match dell’Olimpico contro la Lazio, i due calciatori più rappresentativi del Milan si erano isolati dal resto della squadra, a colloquio con il Mister durante il cooling break.

Dopo quell’episodio ci sono state le polemiche sui due rigori di Firenze calciati e sbagliati non da chi era stato designato, quelle sulle panchine e la gestione di Leao e, ultimamente, quelle con Theo Hernandez che, come il compagno portoghese, ha pagato, con l’esclusione dalla formazione titolare, alcune prestazioni sottotono.

Milan, Fonseca abbandonato e mai sostenuto dalla società

In tutto questo percorso semestrale, pieno di momenti difficili e delicati, però, Paulo Fonseca ci ha sempre messo la faccia, ha sempre parlato chiaramente a giornalisti e media, senza nascondere nulla e senza sfuggire ad alcuna domanda, e non è mai stato appoggiato o sostenuto da alcun intervento societario e dirigenziale.

Una situazione paradossale che è arrivata al suo culmine nella tragicomica serata di domenica 29 dicembre quando, al termine del match contro la Roma, l’esonero di Paulo Fonseca stava diventando pian piano sempre più realtà. Il tecnico portoghese è stato mandato davanti ai microfoni dei giornalisti e in conferenza stampa nonostante fosse già stato deciso, ma non comunicato, il suo licenziamento.

Milan, le parole di Fonseca nella sua ultima conferenza

L’allenatore portoghese, quindi, ha risposto alle domande incalzanti dei giornalisti, circa un suo esonero ormai deciso e con una notizia che conoscevano tutti, senza aver incontrato la società e non sapendo che il suo destino fosse praticamente già segnato. Un trattamento inconcepibile e inaccettabile nei confronti di un uomo che si è dimostrato sempre un “signore”.

Anche nella sua ultima conferenza stampa le parole sono state misurate, nonostante qualche stoccata velata alla società. Queste le dichiarazioni rilasciate da Fonseca: “Non si aspetta la decisione del club? Non ho nessun segnale contrario. E domani sono pronto a lavorare. Non ho paura di niente. Ho la coscienza tranquilla del mio lavoro, e sono onesto con chi lavora con me. Non parla nessuno al Milan? Vengo qui a palare, non posso dire altro”.