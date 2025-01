Conceicao fa fuori Leao: la decisione è ufficiale | Il tecnico lo annuncia così

Il debutto positivo in Supercoppa Italiana sprona Conceicao a decisioni radicali, Leao è stato già fatto fuori

Sergio Conceicao ha fatto il proprio debutto alla guida del Milan a Riyad nella semifinale di Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno battuto in rimonta la Juventus, passata in vantaggio con la conclusione di Yildiz, ma che ha poi subito prima il rigore messo a segno da Pulisic e poi la rete decisiva con una sfortunata deviazione di Federico Gatti che ha impedito l’intervento del portiere Michele Di Gregorio.

Un esordio positivo per il tecnico portoghese che ha avuto pochi giorni per poter conoscere i propri giocatori ma che ha apprezzato l’atteggiamento in campo dei suoi, in grado di ribaltare una sfida che si era messa nel peggiore dei modi.

Rispetto al predecessore Fonseca è stato modificato il modulo, con un tridente inedito che ha visto Morata giocare a fianco di Pulisic e di Jimenez, con Theo Hernandez che è tornato in campo dal primo minuto dopo le recenti esclusioni.

Un risultato che dà subito fiducia all’allenatore che dovrà migliorare il rendimento in campionato del Milan, attualmente relegato all’ottavo posto, già distante dalla vetta e dalla zona Champions, da acciuffare ad ogni costo nella seconda parte della stagione.

Conceicao ha già preso le redini del Milan, ha sorpreso con le sue scelte in Supercoppa

Conceicao che ha stupito anche in difesa con la scelta di puntare su Tomori al posto di Mattia Gabbia. Il centrale inglese era stato considerato un partente in questa finestra di mercato invernale ma potrebbe, a sorpresa, ritornare in cima alle gerarchie del reparto arretrato.

Ma a colpire è anche l’assenza di Rafael Leao che non è sceso in campo in Arabia. Il mister ha spiegato il motivo nella conferenza stampa pre-partita.

Leao non ha giocato contro la Juventus

Queste le parole del tecnico: “Leao è fuori. Anche Musah è tornato adesso con il gruppo, vediamo che giocatori sono disponibli seriamente. Sicuramente se questi possono andare sul campo non hanno i novanta minuti”.

Aveva avvertito i propri giocatori di dover dare il massimo sul terreno di gioco e così è stato: “Dobbiamo fare questa gestione e mettere in campo una squadra competitiva. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare per migliorare il loro rendimento“.