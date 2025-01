“Finisci fuori rosa”: Romelu Lukaku e la rivelazione su Conte | Cosa è successo durante l’allenamento

L’attaccante belga ha dovuto affrontare una decisione del tecnico leccese all’interno dello spogliatoio condiviso.

Quello tra Antonio Conte e Romelu Lukaku è un rapporto di simbiosi perfetta che difficilmente si riscontra nel mondo del calcio attuale. Al tecnico leccese è sempre andato a genio l’attaccante belga, sia per caratteristiche fisiche e tecniche, sia come comportamenti dentro e fuori dallo spogliatoio.

Dall’altra parte, l’attuale attaccante del Napoli, ha dato il meglio di sé nella sua carriera, quando è stato alle dipendenze del tecnico salentino che lo ha migliorato, ne ha esaltato i pregi e nascosto, quanto più possibile, i difetti.

La punta belga è quel tipo di calciatore che ha bisogno di sentirsi importante, anzi fondamentale, e al centro del progetto tecnico per riuscire a dare il meglio di sé, mentre, al contrario, si deprime e si immalinconisce quando viene messo in discussione e deve fare la spola tra campo e panchina. La sua carriera, fin qui, racconta questo in tutte le esperienze che ha avuto tra Belgio, Inghilterra e Italia.

Antonio Conte è riuscito a farlo sentire importante all’Inter e Lukaku lo ha ricambiato con tanti gol, tanto lavoro per la squadra e un numero considerevole di assist. L’allenatore, dal canto suo, ha trovato l’attaccante perfetto per il tipo di gioco che ha sempre avuto in mente. Il matrimonio, come detto, è andato in scena alla perfezione a Milano, sponda nerazzurra, ed ora si sta celebrando anche a Napoli.

Lukaku-Conte, una simbiosi perfetta

Dopo le due stagioni all’Inter, infatti, Conte e Lukaku si sono ritrovati, per forte volontà di entrambi, a Napoli e stanno cercando di riportare in alto il club partenopeo. Proprio del rapporto con il suo attuale allenatore, ma in generale dei suoi primi cinque mesi in azzurro, l’attaccante belga ha parlato in diretta su Crc, l’emittente titolare dei diritti del club.

Lukaku ha parlato di Antonio Conte che, a suo dire, oltre ad essere un grande allenatore che lo migliora tecnicamente, è anche una persona straordinaria nella vita che lo aiuta a livello personale. Il belga ammette di aprirsi molto nel dialogo con il suo allenatore perché lo ascolta, lo capisce e comprende.

Lukaku e i due aneddoti su Antonio Conte

L’attaccante del Napoli ha poi raccontato un paio di aneddoti, uno di quando erano insieme all’Inter e l’altro accaduto in questi mesi in azzurro. Su quello che si è verificato alla Pinetina dice: “Quando sono arrivato all’Inter facevamo le corse durante l’allenamento, e un giorno saltai un blocco di corse. Mi chiamò in ufficio, mi disse che se l’avessi rifatto sarei finito fuori rosa. Avremmo giocato col Sassuolo, e psicologicamente mi diede un grande stimolo perché giocai bene”.

Sul secondo, quello avvenuto a Napoli, invece, dichiara: “Poi quando ci siamo ritrovati qui a Napoli, è stato un bel momento perché ci siamo guardati ed io ero molto felice di poter lavorare di nuovo con lui, che mi ha subito detto: andiamo subito a lavorare, è il momento di fare qualcosa di buono”.