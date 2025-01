La Juve non ha dubbi: se parte Cambiaso, tutto su di lui | Giuntoli prepara l’assalto alla rivelazione del campionato

La Juventus prepara l’assalto all’eventuale sostituto di Cambiaso. Cristiano Giuntoli non perde tempo e punta i fari sul top del campionato.

Reduce dall’1-1 esterno ottenuto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero della 19esima giornata, la Juventus di Thiago Motta si prepara a ospitare il Milan di Sergio Conceicao in occasione del match interno valevole per il 21esimo turno di campionato.

Match, quello in programma oggi alle 18.00 all’Allianz Stadium, che per i bianconeri potrebbe rappresentare una sorta di ultima spiaggia per credere ancora in quello scudetto distante, ora come ora, ben 13 punti.

Tredici come i pareggi messi insieme fin qui in 20 giornate da Vlahovic e compagni i quali, a meno due dal quarto posto della Lazio e con sole due lunghezze di vantaggio sulla settima posizione del Diavolo, non possono più permettersi passi falsi.

La società si è mossa sul mercato, con Giuntoli che è riuscito a portare a Torino Alberto Costa e Kolo Muani, ma ora occorre una svolta decisa anche sul campo. Attualmente fuori dalla zona Champions League, la Vecchia Signora dovrà infatti inevitabilmente risollevarsi in questa seconda parte di stagione.

Fulmine a ciel sereno in casa Juve: il Manchester City vuole Cambiaso

Chiamata, come detto, a risalire la china in campionato per tornare quantomeno in zona Champions, la Juventus del presidente Ferrero fa purtroppo i conti con rumorose voci di mercato che riferiscono, in maniera sempre più prepotente, di un Manchester City seriamente interessato ad Andrea Cambiaso.

Com’è noto ormai da qualche ora, i Citizens avrebbero messo gli occhi sul duttile esterno bianconero per il quale, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti a mettere subito sul piatto ben 65 milioni di euro. Cifra decisamente altissima e che al momento la società bianconera pare non avere intenzione di considerare. L’intento del club piemontese è infatti quello di ottenere almeno 80 milioni di euro.

Juventus, se parte Cambiaso assalto totale a Dorgu

Qualora Andrea Cambiaso dovesse davvero lasciare la Juventus per legarsi al Manchester City di Pep Guardiola, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, sarebbe ovviamente costretto a intervenire sul mercato per sostituire l’esterno ex Bologna e Genoa. Una sostituzione, finanziabile con una parte di quegli 80 milioni chiesti ai Citizens per Cambiaso, che potrebbe rispondere all’attuale numero 13 del Lecce, Patrick Dorgu.

Messosi egregiamente in mostra fin qui con la maglia giallorossa del club salentino (tre gol e un assist in 21 presenze complessive), l’esterno danese potrebbe fare decisamente al caso di Thiago Motta. Valutato dal presidente Sticchi Damiani intorno ai 40-50 milioni di euro, il classe 2004, che piace anche al Napoli e vari club di Premier League, è il profilo selezionato dalla Vecchia Signora in caso di partenza di Cambiaso.