Una nuova imperdibile occasione: Juve, l’ex torna a lavoro dopo il lungo stop | Firmato il contratto

L’ex Juventus torna al suo posto, ha di nuovo l’occasione di dimostrare di saper svolgere in modo diligente il proprio lavoro

La Juventus ha subito un ribaltone societario in seguito al caso plusvalenze, con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli. I bianconeri hanno subito l’esclusione dalle competizioni europee per la stagione precedente e sono stati costretti a un ridimensionamento, con il mercato bloccato e gli obiettivi che sono cambiati da un momento all’altro.

Dopo aver dominato in Italia nel decennio scorso, per il club di Torino il 2022 è stato una sorta di anno zero, reso ancora più complicato poi dalle squalifiche inflitte a Paul Pogba e a Nicolò Fagioli che costituivano due dei giocatori migliori del centrocampo.

Max Allegri ha avuto il coraggio di lanciare in prima squadra diversi talenti della Next Gen, in parte sacrificati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli per autofinanziare la campagna acquisti di quest’estate, quando la rosa ha subito diverse modifiche in seguito all’approdo in panchina di Thiago Motta.

Una Juventus che torna a concentrarsi in campionato, in attesa delle ultime due gare di Champions in cui saprà se potrà accedere agli ottavi di finale senza dover passare dalla lotteria dei playoff.

Il ritorno dopo il caso plusvalenze, si erano perse le sue tracce

Intanto, a sorpresa, torna nel mondo del calcio una figura che è stata centrale nell’organigramma societario della Juventus fino allo scoppio del caso plusvalenze nell’autunno di due anni fa. Era il vicepresidente e si era dimesso.

Dopo essere stato prosciolto da ogni accusa è pronto per diventare l’amministratore delegato del club saudita dell’Al Shabab, con sede a Riad, come ha riportato il portale ceco Expres.cz.

Ha già iniziato il nuovo incarico in Arabia Saudita

Lui è Pavel Nedved ossia una delle bandiere dei bianconeri in campo e Pallone d’Oro nel 2003. Questi poi è entrato nei quadri dirigenziali della Juventus come consigliere d’amministrazione nel 2010, un anno dopo l’addio al calcio giocato, e vicepresidente del club nel 2015, incarico che ha mantenuto per sette anni.

La Figc lo aveva inibito per otto mesi, poi a maggio del 2023 era arrivato il proscioglimento. Nedved ha dato il via al suo nuovo incarico il primo gennaio 2025. Sta lavorando a stretto contatto con il tecnico turco Fatih Terim, che in Italia ha allenato Milan e Fiorentina, due delle squadre in cui ha militato Giacomo Bonaventura, tra i giocatori di maggiore talento del club saudita.