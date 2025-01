Non importa se è infortunato, lo ingaggiamo lo stesso | Palladino, seppur rotto ecco il sostituto di Bove: affare in chiusura

La Fiorentina ha individutato il sostituto di Bove. Il giocatore è al momento infortunato, ma Palladino lo vuole comunque in viola.

Sesta in classifica con 32 punti, a meno quattro dalla quarta posizione della Lazio che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, la Fiorentina di Raffaele Palladino fa purtroppo i conti con un momento decisamente negativo che l’ha vista ottenere appena un punto, su 15 a disposizione, nelle ultime cinque gare di campionato disputate.

Un punto, frutto del pareggio esterno ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus lo scorso 29 dicembre, attorno al quale fanno sfortunatamente parecchio rumore le quattro sconfitte rimediate contro Bologna, Udinese, Napoli e Monza.

Quattro disfatte, che hanno inciso prepotentemente sulla discesa della Viola che, clamorosamente in lotta per lo scudetto fino a poche settimane fa, si trova ora costretta a guardarsi le spalle dai potenziali assedi di Milan e Bologna.

Dstanti rispettivamente uno e due punti dal sesto posto dei gigliati, le formazioni di Conceicao e Italiano potrebbero infatti presto complicare ancora di più la situazione in graduatoria di Kean e compagni che, chiamati a un’inversione di marcia decisa e immediata, non possono più permettersi passi falsi che minino il percorso che porta alla fase campionato della Champions League 2025-2026.

Pesa in casa Fiorentina l’assenza di Bove: dopo il suo stop, i viola hanno vinto solo una volta

Vittima, lo scorso 1 dicembre, di un malore che l’ha purtroppo costretto a interrompere prematuramente la sua carriera di calciatore in Serie A, in seguito all’installazione di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, Edoardo Bove è un’assenza che la sua Fiorentina ha particolarmente patito in quest’ultimo periodo.

In seguito allo stop dell’ex Roma, la compagine toscana ha infatti vinto solo una volta (1-0 contro il Cagliari l’8 dicembre) incappando poi nella succitata striscia negativa di risultati che l’ha portata dal sognare lo scudetto all’uscire dalla zona Champions League. Nulla chiaramente è perduto, ma è indubbiamente evidente come l’indisponibilità del classe 2002 abbia inciso, e non poco, sul rendimento della squadra dalla metà di dicembre in poi.

Fiorentina, il sostituto di Bove potrebbe essere l’infortunato Cristante

Sebbene infortunato dallo scorso 2 dicembre, giorno successivo al malore occorso a Bove durante Fiorentina-Inter, Bryan Cristante sarebbe finito nella lista della società di Rocco Commisso, intenzionata a sopperire quanto prima all’assenza definitiva del suo ormai ex numero quattro. Rivelatasi, come detto, purtroppo pesantissima nei piani tecnico-tattici di Raffaele Palladino, l’assenza di Bove potrebbe presto essere coperta dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè, con l’ingaggio del 29enne centrocampista friulano.

Ormai vicino al recupero dall’infortuinio ai legamenti della caviglia patito durante Roma-Atalanta di un mese e mezzo fa, il classe ’95, stando a quanto riferito a Sky Sport da Gianluca di Marzio, potrebbe infatti tranquillamente prendere il posto del 22enne romano. Il club gigliato dovrebbe bussare per lui alle porte di Trigoria nei prossimi giorni.