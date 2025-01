Thiago Motta addio: la sconfitta contro il Napoli ha ribaltato tutto | C’è già il nome del sostituto

La sconfitta contro il Napoli fa traballare la panchina di Thiago Motta, dall’estero sono certi, i bianconeri hanno trovato il sostituto

A Napoli è arrivata la prima sconfitta in campionato per la Juventus. I bianconeri sono passati in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla rete, al debutto con il nuovo club, di Kolo Muanì, lesto a battere Meret con una girata in area di rigore.

Gli uomini guidati da Antonio Conte sono rientrati in campo nella ripresa con maggiore convinzione e hanno ribaltato in pochi minuti il risultato, prima con il perentorio colpo di testa di Anguissa e poi con il calcio di rigore messo a segno da Romelu Lukaku, dopo un fallo ingenuo commesso da Manuel Locatelli.

La prestazione del secondo tempo preoccupa Thiago Motta che dovrà rialzare subito nei prossimi impegni per scavalcare la Lazio al quarto posto e centrare l’obiettivo minimo stagionale, fondamentale per la società.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo ha voluto fortemente in panchina per costruire un nuovo ciclo alla Continassa e sta lavorando negli ultimi giorni di mercato per consegnare al mister altri rinforzi in difesa.

Thiago Motta non ha in pugno lo spogliatoio, tanti scontenti e risultati che non arrivano

L’organico è stato costruito tenendo conto delle indicazioni dell’allenatore che non sta convincendo con i risultati e nemmeno con le prestazioni fornite dalla sua squadra, colpevole di non essere incisiva in fase realizzativa.

Non è da escludere che la parentesi dell’italo-brasiliano a Torino possa concludersi prima del previsto, con una media punti insufficienti e alcuni giocatori che non stanno rendendo come ci si aspettava.

Dall’estero arriva un’indiscrezione clamorosa, contattato un altro allenatore per guidare i bianconeri

L’Equipe rivela che i vertici della Juventus abbiano avuto un contatto con Xavi, ex allenatore del Barcellona e attualmente in cerca di una nuova chiamata. I bianconeri avrebbero avuto dei colloqui informali con l’ex regista.

Un sondaggio che, se confermato, testimonierebbe quanto la panchina di Thiago Motta sia traballante e condizionata dal rendimento che avrà il club nella seconda parte di stagione, con la necessità di inanellare un filotto di vittorie che non c’è mai stato nel girone d’andata.