Champions League, le combinazioni vincenti per tutte le italiane: la Juve rischia di nuovo la beffa

A un turno dalla fine del girone unico ecco le possibile avversarie degli italiane nei playoff: la Juventus rischia grosso

Manca solo una giornata alla conclusione del girone unico di Champions League, con le gare in contemporanea. Il Bologna è già eliminato mentre le altre quattro italiane devono ancora decidere il proprio destino, se si qualificheranno agli ottavi di finale o dovranno affrontare i playoff per proseguire nella massima competizione europea.

L’Inter ospiterà a San Siro il Monaco. La squadra di Inzaghi è al 4° posto in classifica con 16 punti. Per essere certi della qualificazione diretta basta un pareggio ma il pass potrebbe arrivare anche con una sconfitta e una serie di risultati favorevoli.

Il Milan è al 6° posto con 15 punti e dovrà sfidare in trasferta la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, con i croati che sono in corsa per accedere ai playoff. Un avversario abbordabile, sulla carta, ma l’andamento altalenante dei rossoneri non fa dormire sogni sereni a Sergio Conceicao.

L’Atalanta è al 7° posto in classifica ma dovrà conquistare la qualificazione a Barcellona. La squadra di Flick ha già raggiunto il suo obiettivo ma potrebbe onorare l’impegno, disputando una gara di alto livello. Serve una vittoria per i bergamaschi.

La Juventus affronta l’ultimo turno di Champions con poche speranze di qualificazione

La Juventus occupa il 17° posto ed è matematicamente ai playoff. Ha ancora un barlume di speranza di qualificarsi senza dover affrontare altre due partite ma in un solo caso: deve battere il Benfica all’Allianz Stadium e 10 squadre, che sono al momento sopra in classifica, non devono vincere.

I bianconeri hanno sprecato una ghiotta occasione, non andando oltre il pari settimana scorsa in Belgio contro il Club Brugge e devono sperare in una serie favorevole di risultati per andare avanti nel torneo.

Il cammino europeo della Juventus, tra buone prestazioni e diversi rimpianti

La Juventus aveva iniziato nel migliore dei modi la competizione, battendo il PSV in casa e il Lipsia in trasferta. Nelle cinque partite successive è arrivata una sola vittoria, prestigiosa, contro il Manchester City di Pep Guardiola che stava attraversando il suo periodo di massima crisi.

Il calendario non era abbordabile ma il rammarico resta per gli uomini di Thiago Motta che, con qualche episodio a favore, avrebbero adesso una classifica diversa.