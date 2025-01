Lotito non vuole perdere l’affare: arriva il rilancio decisivo | Tra poche ore la decisione definitiva

Il presidente della Lazio vuole a tutti i costi regalare al suo allenatore il calciatore di cui ha tanto bisogno nonostante le difficoltà.

In tutti i circa venti anni della sua gestione, Claudio Lotito è sempre stato riconosciuto come un proprietario molto scrupoloso, parsimonioso, attento al bilancio, e per questo spesso molto contestato dai suoi tifosi, ma anche capace di sapersi scegliere gli uomini migliori che lavorano per lui e gli circolano intorno.

Claudio Lotito ha salvato la Lazio dal fallimento e dalla retrocessione, quando finì in disgrazia il regno vincente dell’ex Presidente, Sergio Cragnotti e, proprio memore di quello che è successo con il suo predecessore, non ha mai voluto spendere più di quanto la società poteva permettersi e ha sempre preferito gestire il club con una certa oculatezza.

La sua fortuna è stata sempre anche rappresentata dai direttori tecnici o sportivi che hanno lavorato per il bene della Lazio, Igli Tare prima e Angelo Fabiani adesso, e che sono stati in grado di creare valore per il club, acquistare prospetti interessanti a pochi milioni di euro e cedere sempre ad alti prezzi i calciatori che esplodevano calcisticamente all’interno della squadra capitolina.

Lotito ha il merito anche di aver alzato diverse coppe, tra Coppa Italia e Supecoppa italiana, ma solo in tre occasioni è riuscito a far partecipare la squadra alla Champions League. In questa stagione, con le difficoltà di Milan, Juventus e Roma, il patron laziale vede la possibilità di poter agguantare un piazzamento per l’Europa che conta e sa che sarebbe un peccato sprecare questa chance.

Lazio, il mercato è in fermento

Ed è forse per questo motivo, quindi, che, nonostante l’oculatezza, la parsimonia e i problemi legati all’indice di liquidità, Lotito ha deciso di forzare la mano sul mercato e rinforzare una squadra che si sta già comportando benissimo, sotto la guida sapiente di Mister Baroni, ma ha bisogno di un paio di elementi per essere ancora più competitiva.

Dopo l’arrivo di Arjion Ibrahimovic, trequartista ex Frosinone, preso in prestito dal Bayern Monaco, Baroni ha chiesto almeno un difensore e un centrocampista, ma potrebbe anche veder partire l’esterno offensivo Tchaouna, con l’ex Verona Ngonge, ora al Napoli, pronto a prendere il suo posto.

Mercato, Lazio a un passo da Casadei

L’obiettivo numero uno, quello su cui si stanno concentrando gli sforzi della società, però, resta Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 che sta trovando poco spazio al Chelsea e vorrebbe tornare a giocare in Italia. La Lazio lo segue da diversi mesi ed ora sembra aver fatto i passi decisivi per il suo acquisto.

L’offerta che dovrebbe aver convinto il Chelsea, che non può più cedere calciatori in prestito a causa di una norma FIFA che vieta il passaggio a titolo temporaneo di più di sei calciatori per ogni sessione di mercato, è di 13 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita. L’accordo tra i due club sembra essere stato trovato ed ora si attende solo la classica fumata bianca.