ESONERATO! Hai offeso questa piazza, questi giocatori e questa città: primo esonero del 2025 in Italia

La squadra si è sentita offesa dalle sue parole, ha convocato il presidente, immediato l’esonero, cambio in panchina per i granata

Sono ore concitate in casa granata. Lo scorso weekend di campionato ha visto una pesante sconfitta, subita sul campo di una delle compagini più in forma. La metà classifica non soddisfa la piazza che punta a posizionamenti migliori, data anche la qualità della rosa e gli investimenti compiuti nell’allestimento dell’organico.

Una stagione tribolata per una società ambiziosa, che ha cambiato allenatore per tre volte. I risultati non soddisfano l’ambiente e manca serenità per poter puntare a qualcosa di più.

E i giocatori si trovano costretti a doversi presentare al campo di allenamento sotto la guida di un altro tecnico, con la speranza che non ci siano altri scossoni sino al termine della stagione.

Il clima nelle ultime ore è stato incandescente, tanto da spingere il patron a prendere un’altra decisione drastica, anche dopo aver parlato con la squadra che ha riportato un episodio increscioso.

Il litigio con la squadra ha portato al suo esonero, la decisione è ufficiale

Il club coinvolto è il Trapani. Il presidente dei siciliani Valerio Antonini ha cacciato mister Eziolino Capuano dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen. I granata sono noni nel girone C di Lega Pro e in piena corsa per qualificarsi ai playoff.

L’allontanamento dell’istrionico allenatore è avvenuto, secondo quanto riporta il comunicato ufficiale del club, “a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra“.

Lo sfogo del presidente, non gli era mai successo da quando ricopre questo ruolo

Il presidente, sui propri social, ha rincarato la dose, spiegando cosa ha portato all’esonero: “Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini. Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale. Mai sentito in vita mia e in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori e intero staff“.

A ottobre Capuano aveva lasciato la panchina del Foggia sempre per dei problemi con lo spogliatoio. Un carattere fumantino quello del tecnico che si prenderà qualche mese di stop prima di valutare la possibilità di ritornare in panchina.