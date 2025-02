TUTTO RIBALTATO IN FERRARI: abbiamo deciso così | Hamilton e Leclerc, ecco il 1° pilota

Il nuovo pilota della “Rossa” dovrà vedersela con chi è a Maranello da anni e non vuole cedere il suo ruolo da leader.

Nonostante la grande crescita e diffusione del tennis, soprattutto tra i tifosi italiani e grazie alle prodezze del nuovo idolo dello sport azzurro, Jannik Sinner, la Formula Uno resta sicuramente tra le attività sportive più seguite in Italia.

I granpremi vengono ancora seguiti da un grande numero di tifosi e di appassionati di motori e di Formula Uno in generale e, dopo la Serie A e la Champions League, è sicuramente la manifestazione sportiva più seguita in assoluto.

Grande fervore e attesa c’è attorno alla Ferrari per la stagione che sta per prendere forma e per avviarsi il prossimo 16 marzo con il Gran Premio di Australia che aprirà i battenti a Melbourne. Una stagione che vedrà la Rossa di Maranello protagonista con una coppia di piloti assolutamente da sogno, soprattutto grazie all’ingaggio di Lewis Hamilton.

Dopo anni e anni di delusioni, con un Mondiale Piloti che manca addirittura dal lontano 2007, quando si impose Kimi Raikkonen al fotofinish di una stagione piena di colpi di scena e di sorprese finali, i ferraristi sperano che finalmente si possa invertire una tendenza che da tempo ormai vede imporsi sempre la solita RedBull ed il solito Max Verstappen.

Ferrari, Hamilto o Leclerc? Chi sarà il leader?

Già nella stagione 2024, da poco andata in archivio, però, la Ferrari ha fatto dei grossi passi in avanti ed ha sfiorato il Mondiale costruttori, poi andato invece alla McLaren che ha meritatamente portato a casa il titolo. Questo 2025 parte con i favori del pronostico ancora tutti per Verstappen, ma con aspettative diverse per la Scuderia italiana.

Lewis Hamilton ed il suo arrivo fanno sognare tutti i tifosi ferraristi che però quest’anno dovranno fare i conti con delle priorità. Chi sarà il leader ed il pilota numero uno della Ferrari? Il Predestinato e ormai esperto a Maranello, Charles Leclerc o uno dei piloti più grandi della storia della Formula Uno, Lewis Hamilton?

Ferrari, per Leclerc sarà la stagione della definitiva maturazione?

Sicuramente il presente potrebbe parlare a favore del pilota britannico che potrebbe anche essere utile a far crescere ulteriormente il suo collega monegasco che, al netto delle sue enormi potenzialità e del suo grande talento, continua a non convincere a pieno.

Charles, infatti, resta un pilota estremamente costante ma, come fanno notare sul web e sui social, saltano all’occhio i tanti piazzamenti fuori dal podio nel corso dell’ultima stagione. Mancanze più della Ferrari che di Leclerc stesso, soprattutto se si ripensa alla scorsa estate, ma resta il fatto che senza quelle pesanti battute a vuoto, il Mondiale Costruttori probabilmente sarebbe arrivato. Anche su questo bisognerà lavorare per sfruttare il bagaglio di esperienza, già in vista del nuovo anno, e maturare definitivamente.