Sinner lo scopre leggendo il comunicato, ADDIO UFFICIALE | Il suo fisico non ha retto: si ritira subito

Il tennista numero uno al Mondo ha dato la notizia che ha sconvolto milioni di italiani appassionati di sport.

Nelle ultime settimane è diventata d’attualità una discussione che ha coinvolto quasi tutti gli appassionati di sport del nostro Paese e che riguarda lo sportivo del momento, non solo in Italia, ma probabilmente in tutto il Mondo e cioè il nostro Jannik Sinner.

Dopo il suo trionfo agli Australian Open, che ha aperto gli Slam stagionali e che ha regalato al nostro movimento tennistico il terzo trionfo in un grande torneo ATP nel giro di un anno (sempre grazie a Jannik Sinner che ha portato a casa due Australian e un US Open), infatti, si è cominciato già a parlare di quanto il campione altoatesino possa essere il miglior sportivo di sempre e della storia del nostro Paese.

Una discussione che probabilmente andrà avanti per anni e anni e che ci appassionerà sempre di più affianco al nostro campione indiscusso che è letteralmente ingiocabile ed imbattibile da un anno a questa parte. Il suo ritmo, il suo tennis, le sue caratteristiche non hanno eguali e non hanno al momento avversari.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di portare a casa quanti più tornei Atp possibili in stagione, ma soprattutto di affermarsi nei grandi Slam quelli che contano davvero, quelli che fanno la storia. Dopo gli Australian Open, quindi, Jannik pensa già al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open.

Sinner, l’annuncio del forfait agli ATP di Rotterdam

Dopo il trionfo australiano, Sinner aveva annunciato che sarebbe rientrato in campo ad inizio febbraio agli ATP 500 di Rotterdam. L’attesa, quindi, era tanta per rivedere l’altoatesino in campo, ma l’annuncio del campione ha lasciato tutti di stucco: il numero uno al Mondo, infatti, dà forfait e non parteciperà al torneo olandese.

Grande delusione per tutti gli appassionati di tennis e i tifosi di Sinner. Qualcuno, poi, ha già cominciato a mettere in dubbio la sua continuità e la sua voglia di vincere che potrebbe già essere diminuita. Non il suo avversario principale, l’unico che lo ha battuto nell’ultimo anno più di una volta, Carlos Alcaraz che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al forfait di Jannik.

Forfait di Sinner, le parole di Alcaraz

Queste le parole di Alcaraz: “Il forfait di Sinner? Lo capisco, so quanto sia difficile restare in salute dopo uno Slam in cui si arriva in fondo. Immagino non si sia sentito pronto per giocare così presto un altro torneo, è stato intelligente. Jannik ha dimostrato di essere il migliore in questo momento, è pazzesco tutto quello che sta facendo”.

Alcaraz poi ha chiosato: “Capisco che la gente discuta su chi sia il migliore tra noi due, però per me e per i tennisti che lo affrontano Jannik è sicuramente il più forte. Non sono d’accordo con quello che ha detto Mouratoglou. Jannik avrà perso 4/5 partite in un anno, non ha alti e bassi. In ogni torneo a cui partecipa o arriva in finale o solleva il trofeo”.