Dalla panchina in nerazzurro alla titolarità nel nuovo club | Inter, ceduto un altro esubero di Inzaghi: si chiude

L’Inter cede un altro esubero della rosa di Inzaghi. Dopo Palacios e Buchanan, altro addio in casa nerazzurra. Va a fare il titolare altrove.

Agguantato all’ultimo respiro, grazie a un gol dell’olandese de Vrij, il pareggio nel derby contro il Milan di Sergio Conceicao, l’Inter di Simone Inzaghi è gia al lavoro sui campi di Appiano Gentile per preparare nel migliore dei modi l’imminente recupero contro la Fiorentina in programma all’Artemio Franchi giovedì alle 20.45.

Gara, quella contro la Viola interrotta lo scorso 1 dicembre a causa del malore occorso al 16′ del primo tempo al gigliato Bove, alla quale i nerazzurri arrivano con il chiaro intento di ottenere l’intera posta in palio, necessaria per agganciare in cima alla classifica il Napoli di Antonio Conte, fermato sull’1-1 all’Olimpico domenica sera dalla Roma di Claudio Ranieri.

Ottenere i tre punti in casa della compagine toscana non sarà però affatto facile per la Beneamata, la quale dovrà fare i conti con una Fiorentina agguerrita che, reduce dalle due vittorie consecutive ottenute contro Genoa e Lazio, è ora a un passo da quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Desiderosa infatti di tornare tra le grandi d’Europa a distanza di 15 anni dall’utima partecipazione alla massima competizione continentale per club, la squadra del presidente Commisso venderà chiaramente cara la pelle al cospetto del Biscione il quale, dal canto suo, continua a cullare, seppur ancora velatamente, il sogno di un Triplete ora come ora indubbiamente perseguibile vista la forza della rosa a disposizione di Inzaghi.

Dopo Palacios e Buchanan, un altro esubero di Inzaghi saluta l’Inter

Rinforzatasi con l’arrivo in prestito dalla Roma del polacco Zalewski, che ha esordito nel derby di domenica contro il Milan, l’Inter del presidente Marotta continua a pensare anche alle uscite e si prepara a concretizzare la terza cessione dopo quelle già ufficiali di Palacios e Buchanan.

Ceduti in prestito rispettivamente a Monza e Villarreal, l’argentino e il canadese potrebbero presto essere raggiunti nel gruppo degli esuberi ceduti dal club meneghino da un altro elemento sul quale Inzaghi ha contato in poche occasioni nella prima parte di stagione.

Inter, il Torino vuole Arnautovic per sostituire Zapata

In campo per appena 329 minuti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter nelle ultime ore di mercato per andare a cercare maggiore spazio in una nuova squadra. Maggiore spazio che, stando a quanto riferito da Tuttosport nelle scorse ore, il centravanti austriaco potrebbe trovare tra le file del Torino di Paolo Vanoli.

Intenzionato a sostituire Duvan Zapata la cui stagione, dopo la rottura del crociato subita a ottobre, è già finita, il club granata avrebbe individuato proprio nel classe ’89 il profilo giusto, seppur ovviamente temporaneo, per sopperire all’assenza del colombiano. All’ombra della Mole, Arnautovic sarebbe ovviamente titolare, ma la sua volontà non è ancora ben chiara. Al gong finale manca ad ogni modo ormai poco, pertanto nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.