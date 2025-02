“Gravi illeciti sportivi”: si allarga l’inchiesta sull’Inter | Conseguenze senza precedenti

L’inchiesta che riguarda l’Inter si allarga giorno dopo giorno, gli illeciti sportivi si fanno sempre più gravi, cresce il panico tra i tifosi

Non c’è vittoria che tenga. I pensieri dei tifosi dell’Inter sono tutti indirizzati a ciò che sta succedendo fuori dal campo. Gli uomini allenati da Simone Inzaghi stanno proseguendo il loro andamento positivo nella stagione in corso, tra campionato e Champions League, ma le preoccupazioni aumentano di giorno in giorno nell’ambiente nerazzurro.

La dirigenza si è limitata negli investimenti nelle ultime sessioni di mercato, con la scelta di confermare e blindare lo zoccolo duro di un organico che è stato migliorato nel corso degli anni.

Un modus operandi che è stato reso obbligato per evitare di superare i paletti imposti dal fair play e di aumentare l’enorme quantità di debiti che gli Zhang avevano contratto in un periodo in cui il club non riusciva a mantenersi al vertice del calcio italiano, prima dell’approdo di Antonio Conte e del successivo ciclo, tutt’ora in corso, targato Simone Inzaghi.

Il caso ultras ha evidenziato relazioni strette tra la dirigenza, i giocatori e i vertici del tifo organizzato nerazzurro, con possibili sanzioni individuali che potrebbero avere delle ripercussioni sulla serenità e la concentrazione di alcuni membri dello spogliatoio.

Una situazione finanziaria che pesa sulla gestione attuale

Nella trasmissione di Rai 3 Report si è parlato della drammatica situazione finanziaria dei campioni d’Italia in carica e l’accusa mossa ha sorpreso tutti, evidenziando anche il silenzio di chi doveva vigilare sul rispetto delle regole.

I nuovi proprietari, gli americani Oaktree, si stanno impegnando per risanare i conti del club, ponendo rimedi ai disastri compiuti dalla precedente gestione.

Continua il mistero intorno ai presunti illeciti compiuti dall’Inter

L’Inter avrebbe messo a bilancio 300 milioni di ricavi, la metà dei quali provenienti da sponsorizzazioni farlocche, fatturazioni inventate per limitare i danni di una gestione scellerata delle risorse economiche.

Stando a quanto riporta StorieSport, il procuratore della FIGC Giuseppe Chinè avrebbe scritto a Ranucci, conduttore di Report, per conoscere l’identità del membro Covisoc che avrebbe segnalato alla Procura Federale questa questione legata alle sponsorizzazioni cinesi, con delle pressioni ricevute per stare in silenzio. All’orizzonte, secondo Chiné, si potrebbero configurare gravi illeciti sportivi, con sanzioni esemplari.