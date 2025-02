Il capitano torna nel suo stadio: Totti è pronto per la nuova avventura | L’annuncio in diretta

L’ex bandiera e Capitano storico della Roma torna protagonista e lo fa in maniera inaspettata. Ora è ufficiale.

Ancora oggi quando si parla del calcio italiano, della sua evoluzione e dei decenni scorsi che spesso mancano terribilmente se rapportati a quanto succede in questo ultimo periodo, il discorso non può che ricadere sulle bandiere storiche che hanno reso più bello lo sporto più seguito nel nostro Paese.

Una delle ultime bandiere ad ammainarsi è stata sicuramente quella di Francesco Totti che si è ritirato dal calcio giocato nel maggio 2017, quando aveva superato i 40 anni ormai da un pezzo. L’ex capitano giallorosso ha legato indelebilmente la sua carriera da calciatore ad una sola squadra e a due soli colori.

Grazie a questa fedeltà, ma anche e soprattutto grazie alle sue enormi doti calcistiche e tecniche, l’addio al calcio di Francesco Totti è stato uno degli eventi più emozionanti e seguiti della storia di questo sport. In uno Stadio Olimpico di Roma tutto gremito, infatti, in quel maggio 2017, andò in scena qualcosa di epico e commovente.

Ricordiamo le lacrime di Francesco ed il suo discorso, il pallone scagliato in tribuna e calciato per l’ultima volta in quello stadio, la commozione, a tratti anche disperazione, di tutto il popolo giallorosso e i compagni di squadra del Pupone ad omaggiarlo all’interno del terreno di gioco.

Totti, una carriera di successo come attore negli spot

Difficile non immedesimarsi ed empatizzare, difficile con commuoversi, anche per chi quel giorno era comodamente sul divano di casa a seguire dalla tv quanto stava avvenendo. Da lì in poi, però, la vita per Francesco non è stata tutta rosa e fiori. La querelle ed il divorzio con la moglie Hilary, i problemi finanziari delle molteplici società imprenditoriali a lui intestate, una carriera da dirigente della Roma che si è interrotta subito.

Ma non solo. Ricordiamo anche il suo tentativo, fallito miseramente, di diventare procuratore sportivo e scopritore di talenti in giro per il Mondo. C’è una cosa, però, che Totti ha sempre fatto benissimo e che continua a fare alla grande. Parliamo delle sue innate capacità attoriali all’interno di vari spot pubblicitari.

Totti e Del Piero insieme per la Marvel

E, da pochi giorni, eccone un altro con lui protagonista. Insieme a Totti, però, c‘è anche un altro Capitano storico del calcio italiano e suo grande amico, oltre che ex compagno di squadra in Nazionale, Alessandro Del Piero. I due recitano insieme, in “Captain America: Brave New World”, il nuovo film della Marvel in uscita il 14 febbraio al cinema.

Nello spot che anticipa la pellicola, intitolata “(Non) c’è solo un Capitano”, si vede come a Roma, tra le strade e i telegiornali, si parla di un nuovo capitano, e così Totti, seduto al bar insieme ad Alessandro Del Piero (come succedeva nelle ormai celebri “Barzellette di Totti”), decide di andarlo a cercare. L’incontro tra i due avviene allo Stadio Olimpico e vede il tiro dell’ex capitano giallorosso respinto dallo scudo di Anthony Mackie, che nel film interpreterà il celebre supereroe.