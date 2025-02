Valentino Rossi ha perso ogni cosa: accumulati debiti insanabili | Si parla di milioni e milioni di euro

Valentino Rossi è rimasto al verde, milioni di debiti per arretrati accumulati, altri guai per l’ex campione di Moto Gp dopo il caso fisco

Valentino Rossi è stato tra i piloti più titolati della Moto Gp, con ben nove titoli mondiali in bacheca, di cui cinque consecutivi e l’unico della storia del motomondiale ad averli vinti in tutte e quattro le classi, dimostrando di avere un talento innato per le due ruote.

Dal 2022, dopo essersi ritirato, si dedica alle corse automobilistiche, partecipando al Campionato del mondo endurance, al GT World Challenge Europe e ad alcune gare Endurance della 24H Series e dell’Intercontinental GT Challenge.

Nel corso della sua carriera professionistica ha sempre usato il 46 come numero di gara, perché indossato dal padre e da un collega giapponese di cui era appassionato, Abe.

All’apice della sua carriera, nell’estate del 2007, ha avuto dei seri problemi con il fisco. L’Agenzia delle entrate aveva rilevato un’evasione dal valore di ben 60 milioni e si sarebbe visto recapitare un accertamento milionario.

Milioni di perdite dopo il suo ritiro, Valentino Rossi è nei guai

Negli ultimi giorni è finito di nuovo nel mirino dei controlli. Le sue quattro società avrebbero riportato una perdita di 2,5 milioni di euro, stando ai bilanci depositati del 2022.

Sotto le luci dei riflettori sarebbe soprattutto la VR/46 Racing Appareal che era legata al merchandising. Ha chiuso con un rosso pesante, licenziando 42 persone che erano sotto contratto e che avrebbero fatto richiesta di cassa integrazione, cosa che non risulta, però, ai sindacati di Pesaro.

La versione dei fatti è diametralmente opposta, ecco come sono andate veramente le cose

A causa del Covid e del ritiro del campione, la società in questione ha avuto delle perdite e i magazzini sono stati dati in gestione a una società di logistica di Marotta. All’interno di questa cessione, nei contratti c’è anche una clausola che riguarda proprio il personale, con la presa in carico di 12 magazzinieri.

Ci sarebbero stati problemi solo con due persone vicine alla pensione, che Valentino ha incontrato, dando loro la sua disponibilità personale per integrare lo stipendio fino al pensionamento. Un gesto che, se confermato, testimonierebbe anche il legame umano che ha instaurato con i suoi dipendenti.