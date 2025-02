“La procura sapeva tutto”: l’Inter trema | In tribunale esce fuori la verità

La Procura ammette di essere stata messa al corrente della situazione finanziaria dell’Inter, i nerazzurri rischiano grosso

L’Inter ha concluso una settimana molto complicata con una sconfitta inaspettata nel recupero di campionato. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi sono stati sorpresi da una Fiorentina arrembante che ha messo a segno tre reti nel secondo tempo e scavalcato la Lazio al quarto posto in classifica.

I nerazzurri hanno fallito la ghiotta occasione di agganciare il Napoli in vetta e devono reagire subito nel posticipo del prossimo turno, dove a San Siro affronteranno di nuovo la squadra allenata da Raffaele Palladino.

Un passo indietro a livello di prestazione che potrebbe risentire anche delle recenti voci che rischiano di minare la stabilità della società, con l’inchiestra ultras e un recente scoop televisivo relativo alla precedente gestione degli Zhang.

Nella trasmissione di Rai 3 Report si è parlato, infatti, della drammatica situazione finanziaria dei campioni d’Italia in carica dell’Inter e l’accusa mossa ha sorpreso tutti, evidenziando anche il silenzio di chi doveva vigilare sul rispetto delle regole. I nuovi proprietari, gli americani Oaktree, si stanno impegnando per risanare i conti del club, ponendo rimedi ai disastri compiuti dalla precedente gestione.

Un silenzio che può costare caro all’Inter, le pressioni hanno prevalso

L’Inter avrebbe messo a bilancio 300 milioni di ricavi, la metà dei quali provenienti da sponsorizzazioni farlocche, fatturazioni inventate per limitare i danni di una gestione scellerata delle risorse economiche.

Il procuratore della FIGC Giuseppe Chinè avrebbe scritto a Ranucci, conduttore del programma, per conoscere l’identità del membro Covisoc che avrebbe segnalato alla Procura Federale questa questione legata alle sponsorizzazioni cinesi, con delle pressioni ricevute per stare in silenzio.

La Procura si sarebbe resa complice di un illecito sportivo

Infatti, nel servizio mandato in onda durante la trasmissione, questo membro dell’organo di controllo del calcio, avrebbe parlato di pressioni subite per non escludere l’Inter dal campionato di Serie A, una confessione che getta ombre sul club di Viale della Liberazione.

Le anomalie erano state segnalate alla Procura Federale che ha preferito nasconderle. Un fatto che, se confermato, potrebbe provocare ripercussioni pesanti su una società che ha cambiato proprietà la scorsa estate.