Roma, ecco il nuovo allenatore: ha già parlato con Ranieri | Lascia un top club per i giallorossi

Il club giallorosso, con la consulenza dell’attuale tecnico, Claudio Ranieri, sembra aver già trovato l’allenatore per il futuro.

A metà novembre è subentrato al posto di Ivan Juric, dimostrando ancora una volta il suo grande amore verso la Roma, il popolo giallorosso e tutto l’ambiente. Nonostante l’annuncio di volersi ritirare e non allenare più squadre di club, infatti, Claudio Ranieri ha accettato di buon grado la chiamata dei Friedkin e lo ha fatto soprattutto con un grande atto di fede.

L’ex allenatore di Inter, Leicester e Juventus, tra le altre, non ha avuto dubbi ed è tornato, per la terza volta nella sua carriera, nella Roma giallorossa e, ancora una volta, lo ha fatto per dare una mano ed aiutare in una situazione di assoluta difficoltà.

La sua opera di normalizzazione sta funzionando ancora una volta e, da una situazione disastrosa, sia dal punto di vista tecnico, che sotto quello ambientale e di classifica, ora a Roma si respira aria nuova e fresca. I giocatori importanti sono tornati a fare la differenza, quelli bravi a giocare ed essere schierati nel proprio ruolo e la squadra continua ad ottenere risultati positivi.

Da una situazione che vedeva i giallorossi ad un passo dalla zona retrocessione, si è passati ad una squadra che si è avvicinata prepotentemente alle posizioni che valgono l’Europa e che può lottare con le altre per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. La Roma, da quando è arrivato Claudio Ranieri, ha un passo da zona Champions.

Roma, scelto l’allenatore per il futuro

Dati inequivocabili che descrivono ancora una volta alla perfezione lo splendido lavoro fatto dall’ex allenatore del Cagliari che, inoltre, ha permesso alla squadra di qualificarsi anche ai playoff di Europa League. Ranieri, però, è stato chiaro. Il suo sarebbe stato un lavoro da traghettatore e che non sarebbe andato oltre maggio e la fine di questo campionato.

D’accordo con la proprietà, poi, Ranieri ha già accettato un ruolo in società e da dirigente che ricoprirà nella Roma delle prossime stagioni. E, proprio in questa ottica, l’attuale allenatore giallorosso sta già lavorando per individuare il tecnico giusto per il futuro della squadra.

Farioli, le coincidenze che lo avvicinano alla Roma

Un nome che è già stato fatto, ma prende sempre più quota è quello di Francesco Farioli, giovane allenatore dell’Ajax, lo scorso anno al Nizza, che sta facendo grandi cose in Olanda. Il 35enne tecnico italiano è riuscito a recuperare tanti punti di svantaggio ai campioni in carica del Psv Eindhoven e, al momento, si trova al primo posto, proprio con i biancorossi, ma con una partita da recuperare.

Farioli è stato più volte accostato alla Roma e un utente del web ha fatto notare come ci siano diverse coincidenze che lo avvicinano sempre di più al club giallorosso. Tra queste ci sono: Florent Ghisolfi, attuale direttore sportivo capitolino, che ha già lavorato con l’allenatore al Nizza; il fatto di avere lo stesso agente di Gourna Douath, nuovo acquisto giallorosso; quello di aver preso un giocatore importante per l’Ajax come Rensch e che c’era anche l’interesse per Brobbey e, infine, le dichiarazioni, rilasciate dal diretto interessato, sul club della Capitale.