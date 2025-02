I rossoneri salutano la loro stella: il City si prende tutto | Oltre 100 milioni per il suo cartellino

Il club rossonero potrebbe essere costretto a dire addio al suo calciatore più importante. Il club inglese offre una cifra monstre.

La sessione invernale di calciomercato, che da circa un paio di settimane è andata in archivio, è stata la più folle degli ultimi anni ed ha visto finalmente protagonisti anche i club nostrani. Como, Milan, Fiorentina e Juventus sono state le squadre più attive, con lariani e rossoneri che hanno investito di più in termini economici.

La Serie A, però, anche se più di altre volte e rispetto agli ultimi anni, non è certamente il campionato che ha investito di più. Imbattibile resta la Premier League che, però, ha visto alzare la cifra economica spesa soprattutto grazie al Manchester City, che ha un futuro incerto dal punto di vista giudiziario e teme di non poter fare mercato nelle prossime sessioni.

Per questa ragione, ma anche a causa della crisi terribile di risultati che i citizens hanno avuto tra novembre e dicembre e che ancora non è del tutto risolta, il club di Manchester ha voluto intervenire in maniera massiccia sul mercato di gennaio, cercando di regalare a Pep Guardiola colpi importanti che potessero svoltare una stagione che sembra maledetta.

Nel mercato di gennaio, infatti, il solo Manchester City ha speso più di Liga, Ligue1 e Bundesliga messe insieme e questo resta un dato abbastanza significativo e impressionante che racconta anche la forza economica del club ammiraglia del City Football Group. 218 i milioni di euro spesi in totale per l’inserimento di quattro calciatori in rosa.

Mercato City, in estate torna il pressing su Cambiaso?

Il Manchester City si è assicurato Omar Marmoush dall’Eintracht Fancoforte, per 75 milioni di euro, Nico González dal Porto, per 60 milioni, Abdukodir Khusanov dal Lens, per 40 milioni, Vitor Reis dal Palmeiras, per 37 milioni e Juma Bah dal Valladolid, per sei milioni. Quest’ultimo, poi, è stato girato in prestito al Lens nell’ambito dell’affare Khusanov.

Per giorni, inoltre, si è parlato dell’interesse concreto dei citizens verso Andrea Cambiaso della Juventus, con un’offerta da 65 milioni di euro che i bianconeri avrebbero rifiutato, chiedendone 80. La trattativa sembrava reale, ma sulle cifre non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Il calciatore, alla fine, è rimasto a Torino, ma, al netto di un possibile blocco del marcato, il City potrebbe riprovarci in estate.

City, Guardiola vuole Florian Wirtz

Guardiola, però, ha in mente un grande, grandissimo colpo in vista dell’estate. Nel mirino del club inglese, infatti, ci sarebbe quello che viene considerato uno dei talenti più cristallini del calcio europeo, nonché uno dei calciatori dal valore più alto in assoluto nel panorama calcistico attuale.

Parliamo del tedesco Florian Wirtz, trequartista del Bayer Leverkusen che, ormai da qualche stagione, sta facendo vedere grandissimo cose in campo nazionale e internazionale. Il City, secondo alcune indiscrezioni di mercato, sarebbe pronto ad offrire più di 100 milioni per assicurarselo, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza dei principali top club europei.