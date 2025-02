Prima lo ha voluto, poi lo ha scartato: Thiago Motta inguaia la Juventus | Il nuovo acquisto saluta Torino

Il tecnico italo-brasiliano fa ancora discutere per le sue scelte forti e continua ad ignorare un calciatore prima fortemente desiderato.

Tra sessione estiva e invernale la Juventus ha cambiato totalmente volto rispetto alla passata stagione ed ha operato quel netto e radicale cambiamento e taglio rispetto al passato che in tanti si auspicavano, ma che soprattutto era nelle intenzioni della società.

Cristiano Giuntoli è stato protagonista di due mercati molto movimentati e ha portato tanta gente e volti nuovi alla Continassa, consegnando nelle mani dell’allenatore Thiago Motta le chiavi della rifondazione. Quello che si è visto fin qui non è stato molto positivo, ma i lavori sono ancora in corso e la Juve continua ad essere una squadra in evoluzione costante.

Questo anche a causa della finestra invernale di calciomercato che doveva comunque portare a Torino dei rinforzi adeguati, sia in difesa che in attacco, ruoli che erano rimasti scoperti a causa di lacune che si erano palesate dopo il mercato estivo o di gravi infortuni che hanno colpito la squadra, soprattutto nel reparto arretrato dove Bremer e Cabal hanno subito due gravissimi infortuni nei mesi scorsi.

E, così, a gennaio sono arrivati quattro calciatori. Uno, il francese Kolo Muani, ha avuto un impatto devastante con il campionato italiano e si è preso subito il posto, scalzando Dusan Vlahovic dalla formazione titolare. Bene anche Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea e che, al centro della difesa, al fianco di Gatti, sta offrendo prestazioni incoraggianti.

Juve, continuano a fare discutere le scelte di Thiago Motta

Non si può dire lo stesso, invece, circa gli altri due acquisti invernali. Kelly, infatti, prelevato dal Newcastle e impiegato nei quattro di difesa, ma a sinistra, ha palesato ancora qualche incertezza e deve ancora entrare bene nei meccanismi della squadra. Alberto Costa, infine, nonostante sia stato il primo arrivato della sessione invernale di mercato, non ha ancora trovato spazio ed è anche stato escluso dalla lista Champions.

Scelta netta di Thiago Motta che, in questi mesi, ha dimostrato tutto il suo coraggio da questo punto di vista e continua a non guardare in faccia nessuno. Lo sa benissimo Dusan Vlahovic, ad esempio, che, nonostante sia il calciatore con l’ingaggio più alto della squadra, ma in generale dell’intera Serie A, continua a non trovare spazio, né tra i titolari, né a partita in corso.

Juventus, ancora una panchina per Képhren Thuram

Ma, se quella di tenere fuori Vlahovic trova d’accordo la maggior parte dei tifosi della Juventus, non si può dire lo stesso di altre scelte forti che l’ex tecnico del Bologna sta prendendo in questi mesi e fanno discutere tantissimo. Una di queste è l’esclusione ripetuta dalla formazione titolare di Képhren Thuram, centrocampista arrivato la scorsa estate per circa 20 milioni di euro dal Nizza.

Il francese ha sempre convinto quando è stato impiegato, ma Motta gli preferisce puntualmente i vari Locatelli, McKennie e, all’occorrenza, anche il criticatissimo Koopmeiners. Nell’ultimo match di Champions contro il Psv Eindhoven, inoltre, Thuram è stato escluso dalla formazione titolare per la terza volta di fila e a lui è stato preferito anche Douglas Luiz, fin qui molto deludente. Al momento, quindi, Khéphren sembra essere l’ultima scelta dell’allenatore in mediana e questo potrebbe portare a ripercussioni inimmaginabili durante la prossima estate.