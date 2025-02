“Non vogliono venderlo”: il nuovo acquisto saluta Torino | Tornerà da dove è venuto

Uno dei nuovi arrivati in bianconero durante la sessione invernale di mercato, molto probabilmente resterà solo fino a giugno.

Una vittoria che galvanizza tutto l’ambiente e che potrebbe essere la svolta definitiva di una stagione fin qui davvero troppo altalenante. La Juventus batte la rivale storica Inter nel derby d’Italia e lo fa offrendo una grande prestazione nel secondo tempo e vincendo di misura.

Un gol di Francisco Conceicao consegna la quarta vittoria consecutiva ai bianconeri, tra tutte le competizioni, ma è ancora una volta un’invenzione di Kolo Muani ad essere decisiva nell’azione della rete sblocca partita.

Anche in un match non positivissimo, quindi, il francese è riuscito a risultare decisivo, ancora una volta. Ed ora, per lui, sono cinque reti e un assist nelle prime quattro partite in Serie A con la maglia bianconera.

La Juventus che agguanta il quarto posto in classifica, quindi, lo fa anche grazie ad una squadra rinforzata dalla sessione invernale di calciomercato che, evidentemente, ha dato a Thiago Motta ciò che più gli serviva.

Juve, ottimi l’impatto anche di Renato Veiga

Non solo Kolo Muani, però. Dei quattro nuovi acquisti di gennaio, infatti, al netto di un Alberto Costa ancora non giudicabile perché mai utilizzato dall’allenatore e di un Kelly che non ha pienamente convinto, si deve e si può anche citare quel Renato Veiga arrivato in prestito secco dal Chelsea e che si è presentato subito benissimo.

Il centrale portoghese si è preso il posto dell’infortunato Kalulu al centro della difesa e sta dimostrando di meritarselo tutto. Oltre alle sue qualità difensive, infatti, Veiga sta anche dimostrando la sua bravura palla al piede ed è stato lo stesso Thiago Motta a citarlo e ad ammettere che con lui la squadra può far partire dal basso la propria azione.

Mercato, Giuntoli prova a convincere il Chelsea per Veiga

Un investimento importante, quindi, per il 23enne calciatore bianconero che, però, è interamente di proprietà del Chelsea. Giuntoli lo ha portato a Torino, come detto, in prestito secco anche perché il club londinese non voleva cederlo e non ha aperto a nessun altra formula per la sua cessione.

Visto però anche il suo ottimo impatto con la maglia della Juventus, Giuntoli proverà a riaprire i contatti con il Chelsea e a cercare una trattativa per trattenere Renato Veiga. I bianconeri puntano forte sul centrale portoghese ed ora l’obiettivo è quello di averlo in rosa anche in vista della prossima stagione.