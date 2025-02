Theo Hernandez lascia il Milan: il club lo ha già venduto | Accordo per 50 milioni

L’espulsione nella gara più importante della stagione allontana il francese definitivamente dal club rossonero.

Il post eliminazione dalla Champions League, soprattutto per il modo in cui è arrivato, in casa Milan è assai complicato e si fa fatica davvero a metabolizzare il tutto. La squadra, come detto dal tecnico Conceicao, deve reagire subito e pensare al Campionato, ma al momento appare assai complicato mettersi alle spalle quello che è successo martedì sera.

Dopo i disastri di Zagabria, in cui il Milan getta letteralmente alle ortiche la qualificazione diretta agli ottavi di finale a causa di un approccio al match orrendo, dell’errore clamoroso di Gabbia e della leggerezza di Musah, il match di andata dei playoff contro il Feyenord, aveva complicato già la vita alla squadra rossonera.

I primi 50′ della gara di ritorno, però, erano stati positivi ed il Milan, dopo essere passato in vantaggio a 40 secondi dall’inizio del match, stava dominando l’incontro e aveva avuto soltanto il demerito di non essere più cattivo nelle sue azioni offensive e non segnare più gol. La rete del 2-0, però, sembrava poter arrivare da un momento all’altro e niente faceva pensare ad un ritorno del Feyenord in partita.

A quel punto, però, ci ha pensato Theo Hernandez che, dopo aver preso un’ammonizione ingenua nel primo tempo, seppur già diffidato, ha pensato bene di cadere in aerea di rigore senza contatto con l’avversario e ha obbligato l’arbitro ad estrarre il secondo giallo per simulazione. Da lì il Milan è sparito dal campo, il Feyenord ha pareggiato e spento ogni velleità di qualificazione dei rossoneri.

Milan-Theo, la storia è ormai finita

Nella giornata immediatamente successiva sono arrivate le scuse social a tifosi, compagni di squadra e ambiente, di Theo Hernandez, per la leggerezza che è costata poi, a conti fatti, l’eliminazione dalla Champions League, ma questo non sembra cambiare un destino che appare ormai segnato e inesorabile.

Le strade del Milan e di Theo Hernandez, infatti, a fine stagione, sembrano destinate a separarsi. L’espulsione di martedì sera ha semplicemente accelerato un processo che era già nell’aria. La situazione viene resa ancor più chiara, poi, da un contratto in scadenza nel 2026 e dalle trattative per il rinnovo che, checché ne dica la società, si sono arenate da tempo.

Milan, a gennaio l’offerta del Como per Theo

Diversi utenti sui social, ovviamente, hanno scaricato la loro rabbia su Theo Hernandez dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League e, più di qualcuno poi, su X, ha fatto presente quanto fosse giusta la scelta della società che, a gennaio, pare avesse accettato un’offerta da 50 milioni del Como per il terzino sinistro francese.

La trattativa si è bloccata subito per la volontà del calciatore di restare al Milan, ma la società la scelta l’aveva fatta ed era chiara ed inequivocabile. Dopo i fatti di martedì, e in virtù di quella decisione, però, appare quasi scontata, comunque, la separazione tra Theo e il Diavolo a giugno, durante la prossima finestra di calciomercato estiva.