“Penalità in classifica e addio scudetto”: il giudice emette sentenza su De Laurentiis | Bilanci societari falsificati

Spada di Damocle pesante sul club azzurro che potrebbe ricevere una pesante sanzione a causa della sentenza a carico del proprio Presidente.

La lotta per lo Scudetto in questa stagione 2024/2025 vive soprattutto sul duello tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. Al netto del fatto che al momento nemmeno l’Atalanta è completamente tagliata fuori dalla competizione, anzi potrebbe rientrare da un momento all’altro, il focus resta su azzurri e nerazzurri.

I partenopei, dopo aver conquistato il loro terzo storico Scudetto due stagioni fa, stanno disputando una stagione super ed è bastata tutta la bravura e il coraggio di Antonio Conte per far tornare la squadra competitiva e permettergli addirittura di lottare per il titolo.

Tra pochi giorni ci sarà lo scontro diretto del Maradona, proprio tra Napoli e Inter, che ci dirà qualcosa in più su chi sarà la capolista, ma soprattutto sulla favorita da qui a fine stagione. Il big match è ormai alle porte e può valere un’intera stagione.

Eppure, in casa Napoli, ci sono rimpianti per le scelte sul mercato invernale del Presidente De Laurentiis che, a parte acquisti di secondo piano, non ha reputato fondamentale rinforzare la squadra in difesa e in attacco, così come chiedeva il suo allenatore, ma soprattutto ha portato il solo Okafor, in prestito con diritto di riscatto, al posto del georgiano Kvarastkhelia, ceduto per quasi 75 milioni di euro al Paris Saint Germain.

Napoli, De Laurentiis rischia di andare a processo per falso in bilancio

Una scelta che ha fatto discutere e che per alcuni sarà decisiva, in negativo, per le sorti della stagione e dell’obiettivo Scudetto. Decisiva in tal senso, però, rischia di essere anche una vicenda giudiziaria che riguarda il Presidente Aurelio De Laurentiis, proprio in merito ad alcune trattative di calciomercato di qualche anno fa, e che potrebbe portare al Napoli addirittura punti di penalità in classifica.

Inutile dire, poi, che questa eventuale penalità comprometterebbe in maniera decisiva la lotta Scudetto per gli azzurri. La vicenda giudiziaria, come detto, riguarda il Patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis che rischia di finire sotto processo a Roma per le accuse di falso in bilancio. Già formalizzata la richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente partenopeo da parte di alcuni pm, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano.

Napoli, ecco cosa c’è al centro del procedimento

Questa richiesta riguarda presunte irregolarità nei bilanci del club azzurro per le annate 2019, 2020 e 2021. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

I pm chiedono il giudizio anche per Andrea Chiavelli, storico braccio destro di De Laurentiis, e per la Società Sportiva Calcio Napoli. Sul caso si muove anche la Procura Federale della Figc che chiederà ai ai pm gli atti dell’inchiesta. I difensori di De Laurentiis, intanto, respingono le accuse mosse dai magistrati romani, dichiarando la totale estraneità del Patron e quella del club. Se la colpevolezza fosse confermata, però, il rischio di una penalità in classifica è molto alto.