“Garnacho? Ormai è passato” | ADL, pronto l’assalto all’altro gioiello della Premier: lo prende coi soldi di Kvara

Sfumato Garnacho, il Napoli di ADL mette gli occhi su un altro gioiello della Premier. Sul tavolo i soldi ottenuti dalla vendita di Kvara.

Confermatosi in prima posizione con 56 punti grazie alla sconfitta esterna di domenica sera dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Thiago Motta, il Napoli di Antonio Conte continua a lavorare sui campi di Castel Volturno per preparare nel migliore dei modi la sfida esterna di domenica alle 12.30 contro il Como di Cesc Fabregas.

Gara, quella dello Stadio Giuseppe Sinigaglia, alla quale i partenopei arrivano con l’ovvio intento di interrompere la striscia di tre pareggi consecutivi ottenuti contro Lazio, Udinese e Roma e tornare ad assaporare il piacevole gusto di una vittoria che manca dal 2-1 interno alla Juve dello scorso 25 gennaio.

Quasi un mese senza successi per i partenopei che, confermatisi in prima posizione grazie ai rallentamenti di Inter e Atalanta, dovranno ora tenere alta la concentrazione per non rischiare di gettare via la chiara possibilità di portare all’ombra del Vesuvio quello che sarebbe il quarto scudetto della storia del club.

Uscire da Como con i tre punti sarà infatti di vitale importanza per Lukaku e compagni che, impegnati sul terreno del Sinigaglia con il risultato di Inter-Genoa già acquisito (i nerazzurri affronteranno i rossoblù sabato alle 20.45), dovranno giocare con la tranquillità della grande squadra che sa di avere il destino nelle proprie mani. Un successo contro i lariani garantirebbe infatti ai campani la vetta della classifica in vista dello scontro diretto di domenica 2 marzo contro la Beneamata che, non è da escludere, potrebbe rivelarsi cruciale per la vittoria del tricolore.

Napoli, nessuna spesa invernale folle: i 75 milioni di Kvara verranno investiti in estate

Primo in classifica, come detto, davanti a Inter e Atalanta, il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis, si prepara a entrare nella fase più calda della stagione con il chiaro scopo di chiuderla in cima alla classifica e poter così festeggiare il quarto scudetto della sua storia.

Vincere di nuovo il tricolore dopo quello strameritato della stagione 2022-2023 è infatti, ora come ora, il desiderio più importante per la società azzurra la quale, quasi certa della partecipazione alla fase campionato della Champions League 2025-2026, ha iniziato a gettare già le basi di quella che sarà la sua strategia di mercato per la prossima estate. Una strategia, che mirerà a portare nel capoluogo campano almeno un top player di caratura internazionale, per il quale De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro ottenuti dalla cessione al Paris Saint Germain di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, occhi su Mitoma del Brighton: il giapponese piace anche a Chelsea e Bayern Monaco

Sfumato Alejandro Garnacho del Manchester United, che fin dall’inizio della sessione invernale di calciomercato era stato etichettato come perfetto sostituto di Kvaratskhelia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare a guardare in Premier League la prossima estate per colmare concretamente il vuoto lasciato dalla partenza dell’esterno georgiano. Stando infatti a quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa d’oltremanica, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Kaoru Mitoma del Brighton per sostituire l’attuale numero 7 del Psg.

Valutato dalla società inglese intorno agli 80 milioni di euro, l’esterno giapponese farebbe certamente comodo ad Antonio Conte in vista dei tantissimi impegni a cui sarà chiamata la squadra il prossimo anno. Sul 27enne nipponico, che compirà 28 anni il prossimo 20 maggio, avrebbero quindi messo gli occhi anche Chelsea e Bayen Monaco che, fortemente interessate a lui, potrebbero rivelarsi avversari scomodi per il sodalizio campano. All’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato manca, ad ogni modo, ancora parecchio, pertanto ci sarà tempo per riparlarne.