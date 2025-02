“Non sarà più l’allenatore dell’Atalanta”: Gasperini licenziato in diretta | Il sostituto arriva dalla Serie A

Dopo nove stagioni sarebbe arrivata al capolinea l’avventura di Gasperini alla Dea. Il sostituto arriverebbe dal nostro campionato.

Gli ultimi giorni sono stati pieni di polemiche e critiche a causa, non solo dell’eliminazione ai playoff di Champions League, ma soprattutto per alcune dichiarazioni che hanno fatto e faranno discutere a lungo. Le parole di Gian Piero Gasperini su Lookman e le sue capacità di battere i rigori, infatti, non sono piaciute a stampa, critica e addetti ai lavori.

Soprattutto, però, non sono piaciute al diretto interessato che ha affidato ad alcuni post sui social la sua risposta piccata e rammaricata. Sulla questione, ovviamente, è intervenuta anche la società, con i Percassi che si sono fatti vedere a Zingonia per cercare di mediare su un rapporto che sembra ormai compromesso.

Nulla di nuovo alla luce del sole, comunque, soprattutto per chi conosce i metodi di Gian Piero Gasperini e le varie dichiarazioni su alcuni suoi calciatori, o meglio ancora alcuni comportamenti, che il tecnico bergamasco ha avuto durante queste nove stagioni all’Atalanta.

Nove stagioni pieni di soddisfazioni e successi, ma anche di calciatori che non hanno proprio un bel ricordo del loro ex allenatore e ne hanno parlato male, soprattutto a livello di rapporto umano, una volta lasciata l’Atalanta. Come dimenticare, infatti, l’addio del Papu Gomez, ma anche le parole dei vari Demiral e Castagne dopo aver lasciato l’Italia.

Lookman e Gasperini, a fine stagione sarà addio

La situazione tra Ademola Lookman e Gian Piero Gasperini pare essere irrimediabilmente compromessa, ma si cercherà di fare quadrato all’interno dello spogliatoio e dell’Atalanta per andare avanti fino a fine stagione per il bene della squadra. D’altronde, con la Champions e la Coppa Italia ormai andate via, si può cercare il colpo grosso in campionato.

Per farlo, però, ci sarà bisogno che tutte le parti in causa combattano all’unisono e remino dalla stessa parte. Può essere vista da questo punto di vista, quindi, la probabile tregua che ci sarà tra Ademola e Gasperini anche se poi, a giugno, quasi sicuramente le strade si divideranno. Lookman dovrebbe e potrebbe partire, ma lo stesso allenatore non è più certo di restare.

Atalanta, Italiano o Palladino per il post Gasperini

Dopo nove anni in cui si è scritta la storia dell’Atalanta, infatti, c’è bisogno di nuovi stimoli e di aria nuova e il ciclo si chiuderà, quasi sicuramente, a giugno prossimo. Notizia e previsione rilasciata da Alfredo Pedullà, giornalista tra i massimi esperti di calciomercato, che propende per la strada del divorzio, anche se consensuale, tra il Gasp e la Dea.

A Bergamo, al posto di Gasperini, potrebbe esserci spazio per uno dei due giovani che meglio si stanno comportando e più stanno emergendo in queste stagioni. La corsa sembrerebbe essere tra Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna, e Raffaele Palladino, che si sta confermando anche alla Fiorentina. Sarebbero loro due, quindi, i profili messi dal mirino dai Percassi.