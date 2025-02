Roma, finalmente il nuovo allenatore | L’annuncio in conferenza stampa: a Trigoria dall’1 luglio

La Roma ha trovato il tecnico per la prossima stagione. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa. Dall’1 luglio al posto di Ranieri.

Risollevatasi prepotentemente, seppur con qualche passaggio a vuoto, in seguito all’arrivo in panchina di Claudio Ranieri, la Roma si prepara a entrare nel vivo di quella che sarà, senza alcun’ombra di dubbio, la fase più calda della stagione.

Lontanissima, almeno per ora, da quel quarto posto che vorrebbe dire Champions League, la Lupa dovrà provare a fare di tutto, avversarie permettendo, per agguantare un posizionamento europeo che, allo stato attuale delle cose, renderebbe solo meno amara una stagione destinata comunque a essere collocata quanto prima nel dimenticatoio.

Sebbene la squadra, come detto, abbia ritrovato verve e maggiore consapevolezza nei propri mezzi in seguito all’avvento in panchina di Ranieri, la sua situazione di classifica resta comunque pessima rapportata ai tanti milioni spesi in estate dai Friedkin per rinforzarla.

Partiti con l’intento di conquistare la qualificazione in Champions League, che a Trigoria manca dal terzo posto della stagione 2017-2018, i giallorossi hanno infatti praticamente detto subito addio all’obiettivo che, considerato raggiungibile nelle previsioni estive di inizio stagione, potrà ora essere conseguito solo con la vittoria dell’Europa League.

Roma, è ancora caccia al nuovo allenatore

Affidata a Claudio Ranieri lo scorso 14 novembre, in seguito agli esoneri di De Rossi e Juric, la Roma della famiglia Friedkin continua la sua campagna di ricera per l’allenatore che dal prossimo 1 luglio prenderà il posto del tecnico romano alla guida della prima squadra giallorossa.

Vari nomi sono già stati annotati sul taccunio del club capitolino che, desideroso di tornare ai vertici del campionato italiano, vorrebbe affidare la guida di Dybala e compagni a un tecnico, magari di fama internazionale, che possa lasciare fin da subito un’impronta precisa e concreta alla squadra. In tal senso, i nomi di Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Maurizio Sarri, Edin Terzic e Frank Lampard, sono quelli che in questi mesi sono stati accostati maggiormente al club capitolino il quale, com’è giusto che sia, è però ancora in fase di valutazione.

Roma, spunta Gasperini: il tecnico dell’Atalanta come possibile successore di Ranieri

Legato all’Atalanta della famiglia Percassi da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Gian Piero Gasperini potrebbe essere un profilo da tenere seriamente in considerazione per la panchina della Roma della stagione 2025-2026. L’intento di non voler rinnovare ulteriormente il proprio rapporto con la Dea annunciato dal tecnico nerazzurro nella conferenza stampa pre Empoli-Atalanta di domenica pomeriggio (c’è la possibilità che le parti si separino con un anno di anticipo), ha infatti fatto balzare sull’attenti più di qualche club, pronto a metterlo subito sotto contratto dopo nove anni più che positivi passati a Bergamo.

Varie le società interessate a lui, tra cui anche la Roma del futuro consulente, Claudio Ranieri, che, stando a quanto riferito da Il Messaggero, nelle prossime settimane proverà a convincerlo mediante la presentazione di un progetto di lunga durata il cui scopo sarà quello di riportare la Lupa ai vertici del calcio italiano e, perché no, europeo. Al momento, ovviamente, è ancora presto per tracciare scenari più precisi, ma l’interesse del club capitolino per Gasperini c’è ed è concreto. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.