“Non rinnoverà il contratto con il Milan”: scaricato ufficialmente dalla società | L’addio è definitivo

Il club rossonero si sta già guardando intorno e ha già deciso di non continuare il rapporto con un suo calciatore.

Negli ultimi tempi, un po’ per il cambio di proprietà, un po’ per una diversa filosofia sul mercato, il Milan ha deciso di tagliare i ponti con il passato anche quello più recente. Sia dal punto di vista dirigenziale che sotto quello dei calciatori, quindi, sembra essere passata davvero una vita, per esempio, rispetto al Diavolo che, meno di tre anni fa, alzava al cielo il trofeo del suo diciannovesimo Scudetto.

Alcune scelte, però, sono state decisamente contestate, sia dall’ambiente rossonero che in generale da critica e addetti ai lavori. Su tutte, sicuramente, quella che il Patron rossonero, Gerry Cardinale, ha preso nel giugno 2o23, sollevando dall’incarico di responsabili dell’area tecnica, Paolo Maldini e Ricky Massara.

Da lì in poi è stato uno smembramento continuo e costante della squadra che vinse lo Scudetto nel 2022 e di cui sono rimasti in rosa soltanto Mike Maignan, Fikayo Tomori, Alessandro Florenzi, Rafael Leao e Theo Hernandez. Gli ultimi a lasciare il Milan sono stati, soltanto a inizio febbraio, Capitan Davide Calabria e Ismael Bennacer, anche loro protagonisti di quel meraviglioso campionato di tre anni fa.

A fine stagione, però, il Milan potrebbe salutare altri due campioni e protagonisti di quello Scudetto. Si tratta di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno e tartassato dagli infortuni, e soprattutto Theo Hernandez. Il francese è ormai al centro delle polemiche in casa rossonera e difficilmente si troverà un accordo per il rinnovo.

Milan, mesi caldi sul fronte Theo Hernandez

A quel punto le opzioni resterebbero due. O si andrà a scadenza naturale del contratto, cioè si arriverà a giugno 2026 e poi il calciatore partirà a parametro zero, oppure Theo verrà ceduto in estate, a fronte di un’offerta, benché ormai minima, che comunque permetterebbe al club di non fare minusvalenza e di non perderlo a zero.

D’altronde, durante la scorsa sessione invernale, il calciatore sarebbe già stato ceduto dalla dirigenza del Milan che avrebbe accettato un’offerta da circa 40 milioni di euro da parte del Como. Theo non ha accettato il trasferimento e tutto è sfumato. Il rapporto tra il calciatore e il club, ma anche in generale l’ambiente, è ormai ai minimi termini e il divorzio dovrebbe comunque essere imminente.

Milan, addio a Jovic a fine stagione

Oltre a Theo e Florenzi, però, il Milan si appresta a salutare anche Luka Jovic, altro calciatore in scadenza a giugno prossimo. L’attaccante serbo, dopo aver rinnovato per una stagione durante l’estate scorsa, è stato ai margini del progetto per tutta la stagione, sia con Fonseca che con Conceicao.

A settembre ha rifiutato la Turchia, mentre a gennaio non ha approfondito i discorsi già avviati dalla società con Monza e alcuni club brasiliani che lo volevano. Ora, per lui, in estate ci sarà spazio di ascoltare le tante proposte che potrebbero arrivare, da svincolato, con Olympiakos e gli Emirati Arabi Uniti che sembrano già alla finestra.