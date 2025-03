Ferrari, dati delle qualifiche falsati: svelato il clamoroso retroscena | Ecco la vera differenza con la McLaren

Il Mondiale di Formula 1 è alle porte e in casa Ferrari cresce spasmodica l’attesa per la nuova stagione e l’esordio della Rossa.

L’attesa sta per terminare. La nuova stagione di Formula 1 è davvero alle porte e tutti i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di tornare a tifare per la Rossa di Maranello, ma soprattutto di vedere l’esordio con la nuova monoposto di uno dei più grandi piloti di sempre, quel Lewis Hamilton che ha sposato il progetto ferrarista e affiancherà Charles Leclerc.

Il digiuno di vittorie, a livello di campionati del Mondo, è ormai troppo grande e in casa Ferrari, la gente, ma in generale tutto l’ambiente, ha voglia di tornare ad esultare e fame di nuovi successi. L’ultima grande gioia, infatti, è data addirittura 2007, quando il finlandese Kimi Raikkonen riuscì a trionfare per l’ultima volta con la monoposto nostrana.

Poi, soprattutto negli ultimi anni, ci sono stati i successi isolati di Charles Leclerc e, nel 2024, un Mondiale costruttori sfiorato, ma poi sfumato in uno degli ultimi granpremi. Per ovviare a questo problema e a questa mancanza di successi, quindi, in casa Ferrari hanno pensato bene di ingaggiare Lewis Hamilton, uno dei piloti più vincenti della storia.

Manca ormai pochissimo allo “START” della nuova stagione tanta attesa che avverrà nel weekend che va dal 14 al 16 marzo. Si partirà, come sempre, dall’Australia e da Melbourne e tutti i tifosi di uno degli sport più seguiti in Italia, non vedono l’ora di vedere all’opera, in gare ufficiali, la nuova monoposto, la SF-25.

Formula1, ecco i primi test ufficiali

Fin qui, infatti, la nuova Ferrari è stato possibile vederla soltanto in prove e test ufficiali. Gli ultimi si sono svolti in Bahrain dal 26 al 28 febbraio scorso ed hanno subito offerto una suggestione ed un confronto tra la Ferrari e la McLaren.

Sono finalmente arrivati, infatti, dei dati interessanti durante quei 3 giorni di test in Bahrain. Le previsioni per il circuito di Sakhir facevano credere a una giornata con poca attività in pista, ma si è rivelato tutto l’opposto. Nella prima sessione di test le squadre, tra cui Ferrari e McLaren, si sono concentrate sul passo gara e hanno reso disponibile un primo confronto.

Formula1, test in Bahrain poco credibili. Ecco perché

La McLaren ha subito fatto meglio della Ferrari, ma a tranquillizzare tutti arriva il commento di un utente su X che parla della poca affidabilità dei test in Bahrain per diversi motivi. Questo il suo commento: “L’agenzia di stampa più affidabile della F1, AMuS, ha riferito che la Ferrari non si è nemmeno fatta prendere dal panico per il ritmo della McLaren”.

Il tweet poi continua: “Il team ritiene che le condizioni meteorologiche abbiano influenzato i dati reali: la SF-25 aveva più carburante della McLaren durante le simulazioni di giovedì. Ragazzi, niente panico: ci stiamo rilassando”. Oltre alle condizioni meteo, quindi, che saranno diversissime, quasi l’opposto, da quanto vedremo a Melbourne, un altro dato che non rende credibili questi test già svolti, è il tanto carburante in più che la Ferrari aveva rispetto alla macchina britannica.