I verbali condannano Inter e Milan: emerge la verità dagli interrogatori | La pena è inevitabile

L’indagine fa emergere ulteriori dettagli che mettono nei guai le due società di calcio di Milano, vicina una sanzione pesante

Oltre a darsi battaglia in campo Inter e Milan sono anche al centro di una bufera giudiziaria, con l’inchiesta denominata Doppia Curva che ha riguardato i gruppi organizzati del tifo delle due squadre di Milano e che ha portato a 19 arresti e un sistema che gestiva diverse dinamiche legate allo stadio, dai parcheggi di San Siro alle biglietterie.

L’udienza preliminare di martedì sulla gestione delle curve a carico di sedici degli ultrà di Inter e Milan che hanno scelto il rito abbreviato, ha visto intanto la giudice Rossana Mongiardo ammettere la costituzione di parte civile delle due società e della Lega Calcio, che si dichiarano danneggiate dai reati di cui sono accusati gli indagati.

Club che avrebbero avuto dei rapporti ravvicinati con queste figure, con delle richieste specifiche e minacce che potevano portare a contestazioni e proteste da parte delle curve, a prescindere dal momentaneo rendimento sul campo.

Tra gli imputati vi è anche Andrea Beretta, accusato di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e di aver ucciso Bellocco.

L’ennesimo retroscena dell’inchiesta che riguarda le curve di Inter e Milan

Nel 2021 i nerazzurri hanno conquistato lo Scudetto numero 19, con Antonio Conte in panchina e con Romelu Lukaku come terminale offensivo e trascinatore.

Il bomber belga ha regalato un orologio proprio all’ex capo ultras. A svelarlo è lo stesso pentito che sta collaborando per una riduzione della pena.

Che momento stanno vivendo le due squadre di Milano, pronte per sfidarsi a breve

In campo Inter e Milan stanno vivendo due periodi opposti. I nerazzurri sono in vetta in campionato e in corsa in tutte e tre le competizioni, mentre i rossoneri sono sprofondati fuori dalla zona europea.

Nei tre derby disputati sin qua in stagione, il Milan ha battuto i cugini per due volte mentre nell’ultima sfida il risultato finale è stato quello di spareggio. Le due compagini dovranno affrontarsi di nuovo in un doppio scontro avvincente che varrà il pass per la finale di Coppa Italia.