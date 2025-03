Theo Hernandez a prezzo di saldo: il Milan lo vende per due spicci | Un regalo agli eterni rivali

In casa rossonera ci dovrebbe essere l’epurazione del francese che ormai sembra ai minimi storici con tutto l’ambiente.

Il calciatore che più di tutti può essere preso ad esempio per descrivere la stagione del Milan, ma anche la situazione generale del club rossonero, è senza ombra di dubbio, Theo Hernandez. Senza più fascia da Capitano, senza più la fiducia dei tifosi, senza soprattutto quello status che, negli ultimi anni, lo ha visto addirittura essere considerato il più forte terzino sinistro d’Europa.

Del vecchio Theo Hernandez, a parte qualche sprazzo qua e là, però, ormai non c’è più nulla. E, se già nelle ultime stagioni, soprattutto dopo l’addio al Milan di Paolo Maldini, il declino era già cominciato e sembrava inesorabile, è in questa che il francese sta deludendo tutti, soprattutto la propria tifoseria.

Sono davvero lontani i tempi in cui Theo sgroppava sulla fascia sinistra, diventava un attaccante ed un pericolo aggiunto per gli avversari e, insieme a Leao, formava una corsia mancina micidiale, considerata tra le più forti d’Europa. Tempi in cui al calciatore venivano perdonate anche alcune lacune in fase difensiva.

Ora, al netto del fatto che le seconde sono rimaste, anzi forse anche aumentate, quel Treno, così come veniva rinominato da tifosi e compagni di squadra, non c’è più, si è ormai perso. A fare ancor più effetto, però, sono i suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo, le sue continue cadute di stile, il fatto che, secondo tanti, da parte sua manchi proprio l’impegno.

Milan, Theo verso l’addio

Già con Paulo Fonseca, infatti, Theo Hernandez era stato relegato più volte in panchina per mancanza di impegno e atteggiamenti poco professionali ed ora, con Conceicao, dopo un buon inizio, sono tornati quei problemi, anzi, sono diventati ancora più evidenti. Al momento, infatti, il francese sembra aver rotto completamente con l’ambiente, con i tifosi che ormai sono i primi a volerlo lontano da Milanello.

Difficile, anzi quasi impossibile, nonostante la sua volontà sembra essere quella di restare al Milan, che si possa ad arrivare ad un accordo con la società per un rinnovo. Il suo contratto, al momento, scade nel giugno 2026 e le trattative si erano già interrotte a causa delle richieste elevate dell’entourage del calciatore.

Theo Hernandez, la Juve lo prende a prezzo di saldo?

Dopo le ultime vicissitudini, poi, sembra molto difficile che il discorso possa riaprirsi e il Milan pare intenzionato a cederlo durante la prossima sessione estiva, anche se a prezzo di saldo rispetto alle cifre che avrebbe potuto chiedere fino a qualche mese fa. A gennaio, inoltre, è stato il Como a provarci, offrendo al club rossonero 40 milioni di euro, trovando il consenso dei dirigenti milanisti, ma il rifiuto dello stesso calciatore.

Ora, in estate, dopo che ad agosto scorso si partiva da una valutazione di 70 milioni di euro, il Milan sarebbe disposto a cedere Theo Hernandez anche per una cifra non superiore ai 20-25 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, insomma, un prezzo di saldo, come passare dalla boutique al discount, con il suo contratto che non verrà rinnovato. Sconti di cui potrebbe approfittarne la Juventus, con Giuntoli che starebbe pensando di sostituire Andrea Cambiaso, che resta in orbita City, proprio con il terzino francese ex Real Madrid.