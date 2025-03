Thuram perde il posto: fatto fuori nonostante i gol segnati | Il tecnico lo mette fuori rosa

Marcus Thuram è destinato a perdere il posto, il mister non è convinto dalle sue recenti prestazioni, non sarà convocato per i prossimi match

Marcus Thuram è stato utilizzato con frequenza da mister Inzaghi nelle ultime settimane, nonostante risentisse di un problema alla caviglia che non si è ancora risolto. Il francese è stato decisivo contro il Feyenoord con il goal che ha sbloccato il match disputato a Rotterdam mentre in campionato non ha fornito prestazioni alla sua altezza.

Contro le arcigne difese di serie A è apparso spesso affaticato e incapace di trovare il guizzo giusto. L’allenatore dell’Inter ha deciso di schierarlo anche nell’ultimo turno per recuperare lo svantaggio inaspettato contro il Monza, ultimo in classifica.

Il bomber ha fallito però una rete da facile posizione, confermando di non vivere il momento migliore della sua parentesi in nerazzurro, che prosegue da inizio anno, decisamente sottotono rispetto alla prima parte di stagione.

Nel girone d’andata Thuram ha fatto la differenza nel reparto offensivo dei campioni d’Italia in carica, trascinando la squadra in un periodo di appannamento del compagno d’attacco, il capitano Lautaro Martinez.

Non segna più come a inizio campionato, Inzaghi è preoccupato

Il suo bottino realizzativo è comunque degno di nota e superiore rispetto alla sua prima annata con la maglia dell’Inter, tanto che non è da escludere che sopraggiunga un’offerta importante la prossima estate.

A quel punto spetterà alla dirigenza valutare se capitalizzare dalla sua cessione e finanziare con la cifra raccolta operazioni in entrata o puntare su di lui ancora per il futuro, facendolo diventare uno dei baluardi dell’organico.

Thuram non sarà convocato per le prossime gare, fulmine a ciel sereno per il bomber

In attesa di scoprire se la sua esperienza in Italia avrà vita breve o meno, Marcus Thuram dovrebbe prendersi una settimana di riposo e non essere convocato dal commissario tecnico della sua Francia.

Didier Deschamps potrebbe decidere di non chiamarlo per le partite di Nations League contro la Croazia, stando a quanto riporta l’Equipe, una scelta concordata con l’Inter che si augura di averlo in condizioni ideali per il rush finale della stagione.