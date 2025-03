La scorta per proteggere la sua vita: allarme in casa Juventus | Ha denunciato tutto alla polizia

La situazione è sempre più insostenibile in casa Juventus, i tifosi sono pronti a insorgere contro la società, deve girare con la scorta

I tifosi della Juventus hanno lasciato prima del triplice fischio finale della gara contro l’Atalanta gli spalti dello stadio, in segno di protesta nei confronti di una squadra che ha fornito una prestazione nettamente insufficiente e ha subito una sconfitta che in casa mancava da 58 anni.

Una debacle che certifica il fallimento della prima stagione di Thiago Motta alla guida dei bianconeri, la cui riconferma è in forte discussione. L’obiettivo minimo è il quarto posto e va centrato a ogni costo, con la Lazio e il Bologna che sono vicine in classifica e pronte al sorpasso.

La qualificazione alla prossima Champions League diventa fondamentale per poter rientrare dei cospicui investimenti fatti la scorsa estate, con gli acquisti più onerosi che si sono dimostrati sbagliati dal punto di vista tecnico.

Tutte le figure cardine della società sono in discussione anche se il progetto andrà valutato nel lungo termine, anche a causa di un organico che ha un’età media bassa e che ha ampi margini di miglioramento.

Vincere è l’unica cosa che conta in casa Juventus

I tifosi non hanno la pazienza nel loro Dna e pretendono vittorie immediate. Una Coppa Italia in bacheca è un bottino troppo magro negli ultimi quattro anni, soprattutto se messi a confronto con lo scorso decennio in cui la Vecchia signora ha dominato in Italia e si è confermata ai vertici in Europa.

Anche la famiglia Agnelli non ha avuto sconti. Una fan d’eccezione è Evelina Christillin, membro della Fifa e della Uefa fino al 4 aprile con due mandati apprezzati.

Una posizione netta che non è stata apprezzata dai tifosi

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato delle tensione legate alla Superlega, che ebbe proprio la Juventus in prima linea, con Lapo Elkann che l’accusò, un atteggiamento che fu seguito dalla curva con reazioni aggressive.

La confessione di un periodo difficile: “Sono stata odiata dai tifosi della Juventus, per un periodo sono stata costretta a girare con la scorta , non potendo più mettere piede allo stadio”.