“Rivelazioni scioccanti sull’Inter”: il club estromesso dal campionato | La condanna non si può evitare

“Rivelazioni scioccanti sull’Inter”: si allarga l’inchiesta che vede coinvolti i nerazzurri per i quali la condanna è ormai inevitabile

La Serie A arriva ormai verso la conclusione, rivelandosi un campionato in netta crescita, come testimonia anche la classifica e l’ormai serratissima lotta per lo scudetto che vede coinvolte proprio l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Antonio Conte e l’Atalanta di Gasperini, che si conferma di anno in anno sempre di più una vera e propria big del nostro campionato.

Tuttavia a tenere banco nel mondo del calcio italiano sono ancora una volta le vicende extra campo, soprattutto quelle che vedono coinvolte la sponda nerazzurra di Milano e le accuse nel caso ultras, che ha acceso i riflettori anche su nomi del calibro di Beppe Marotta e Javier Zanetti.

Nell’occhio del ciclone è finito anche Javier Zanetti, a causa di un video saluto per la madre di un boss detenuta al 41 Bis nel quale la invita anche a Milano: “Ti aspettiamo a Milano, forza Inter”, questo il filmato che secondo le ultime indiscrezioni dimostrerebbe ulteriormente il rapporto tra i capi della Curva Nord e la società, ma non è finita qui.

Nuove”Rivelazioni scioccanti sull’Inter” stanno per arrivare e tutto questo non promette niente di buono per il club, che adesso rischia pene severissime.

“Rivelazioni scioccanti sull’Inter”: condanna inevitabile

Con tutte le varie prove uscite negli ultimi mesi sembrerebbe ormai quasi certo il collegamento tra i vertici dell’Inter e gli esponenti del tifo organizzato, che grazie alle pressioni esercitate sulla società riusciva tra le altre cose a gestire un vero e proprio racket di rivendita dei biglietti.

Uno dei maggiori esponenti di questa inchiesta è Massimo Giletti, che a Lo Stato Delle Cose su Rai tre ha promesso di rivelare altri dettagli clamorosi riguardo questa vicenda, oltre ai presunti legami tra Fedez e la Curva Sud milanista. Le prove aumentano e nel frattempo sui social i tifosi sono tutti dell’idea che l’Inter dovrebbe pagare per i crimini commessi, tra chi si auspica una penalità in classifica e chi addirittura chiede l’estromissione dal campionato.

L’ultima a pagare fu la Juventus

Solo pochi anni fa la Juventus fu coinvolta nell’operazione Prisma condotta dalla guardia di finanza che ha portato prima alle perquisizioni nelle sedi del club e poi alle dimissioni di tutto il CDA bianconero, Agnelli compreso. Questa mossa servì anche per non far crollare in borsa il titolo juventino, tuttavia non riuscì ad evitare le conseguenze in termini di giustizia sportiva.

Alla Juve venne infatti data una penalità in classifica che la portò a non partecipare alla Champions l’anno successivo, fattore che ebbe un grave impatto in negativo sul bilancio del club. Alla luce di questo precedente ecco che in molti chiedono lo stesso trattamento per i nerazzurri, ma prima di una sentenza, che a questo punto sembra inevitabile, restano da chiarire diversi punti fondamentali.