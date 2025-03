Ferrari, gli ingegneri devono ricostruire la vettura: errori clamorosi nella strategia | Hamilton insoddisfatto

Partenza deludente nel Mondiale di Formula Uno per la Ferrari che chiude lontano dal podio, Hamilton non convince, gli ingegneri a lavoro

C’era grande attesa per il debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari. A 40 anni e con sette campionati del Mondo messi in bacheca, il pilota inglese ha firmato con la Rossa per due stagioni e partiva con i favori dei pronostici, insieme al nuovo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc.

La Ferrari aveva chiuso in crescendo la scorsa annata, andando a un passo dalla vittoria della classifica dei costruttori, grazie a una seconda parte di stagione di alto livello, con la macchina che aveva dato dei segnali incoraggianti per il futuro.

Ecco perché il Gran Premio d’Australia, alle porte della primavera, rappresentava un test importante per capire le reali ambizioni della storica scuderia che non vince un Mondiale da troppo tempo.

Le qualifiche non sono andate nel modo giusto e le condizioni climatiche hanno condizionato la gara, rendendo complicato effettuare dei sorpassi e costringendo anche i team a intervenire con il cambio di gomme.

Come è andato il primo Gran Premio del Mondiale 2025

A trionfare a Melbourne è stato Norris con la McLaren, seguito da un Max Verstappen che con la Red Bull cercherà di confermarsi come il padrone incontrastato del circuito. Completa il podio Russell, con la Mercedes che compie un’inaspettata doppietta grazie all’eccellente prestazione da parte del 18enne Antonelli che si posiziona al quarto posto.

Esordio stagionale fallimentare per la Ferrari, con Leclerc ottavo e Hamilton decimo, distanti dal terzetto di vetta, anche a causa di una strategia sbagliata.

Gli ingegneri corrono ai ripari, Hamilton e il flop del suo debutto in Ferrari

L’opinionista Federico Albano ha spiegato quello che secondo lui è stato il grande sbaglio della Rossa. Gli ingegneri potrebbero essere rimasti sorpresi dall’eccessiva usura della tavola sotto la vettura e sono stati costretti a sollevarla.

In questo caso si tratterebbe di trovare una migliore comprensione delle sospensioni e qualche piccolo aggiornamento, per evitare le prime lamentele da parte dei due piloti che pretendono di avere a disposizione un veicolo il più competitivo possibile per ambire a traguardi importanti.