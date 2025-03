Sinner, l’addio è definitivo: emesso un comunicato ufficiale | Dopo il doping è cambiato tutto

Jannik Sinner annuncia a sorpresa un addio inaspettato, dopo il caso Clostebol e la squalifica ha deciso di dire basta

Jannik Sinner sta continuando a scontare la squalifica di tre mesi fa, concordata con la Wada in seguito alla positività registrata un anno fa al Clostebol, sostanza dopante e proibita. L’atleta azzurro ha dovuto quindi interrompere il percorso vincente che lo ha portato a conquistare e consolidare la vetta del ranking mondiale con uno stop forzato che terminerà a inizio maggio.

Il campione altoatesino si sta allenando duramente per arrivare pronto al giorno del rientro e al primo torneo a cui parteciperà, un appuntamento speciale non solo perché sancirà il suo ritorno in campo ma anche perché sarà di fronte al pubblico del suo Paese, al Foro Italico di Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.

Un torneo che ha saltato la scorsa stagione a causa di un infortunio all’anca e che vuole vincere anche per dare una dimostrazione di forza fisica e mentale ai rivali, in modo da arrivare al Roland Garros e a Wimbledon con i favori dei pronostici.

Jannik ha cambiato la modalità di allenamento in questa fase, concentrandosi su palestra ed esercizi di rafforzamento della muscolatura, lasciando in secondo piano la racchetta.

Il momento inedito che sta vivendo il numero 1 del Mondo

L’azzurro ha saltato cinque tornei a cui avrebbe dichiarato di prendere parte, con delle possibili ripercussioni non solo economiche ma anche per quanto riguarda il mantenimento del primo posto nella classifica del circuito maschile.

La mentalità vincente e la concentrazione di Jannik dovranno emergere anche in questo periodo in cui non dovrà preparare un torneo ravvicinato, c’è molta attesa per capire se ripartirà con lo stesso slancio con cui aveva iniziato la nuova stagione, con la vittoria agli Australian Open.

Sinner ha annunciato con un comunicato il suo addio, nessuno se lo aspettava

Dopo cinque anni di collaborazione con StarWing Sports, Jannik Sinner sarà gestito esclusivamente da AVIMA Sports & Business Management con Alex Vittur, fondatore dell’agenzia che assumerà la piena gestione delle attività di Sinner in futuro.

StarWing Sports è stata determinante nella pianificazione della carriera commerciale di Sinner da quando ha raggiunto la maggiore età, realizzando partnership con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale.