L’Atalanta dice addio al suo bomber: mani addosso a Gasperini | Una top italiana ha l’accordo per strapparlo ai nerazzurri

Il club bergamasco dovrà dire addio ad uno dei suoi campioni più importanti. Su di lui c’è l’interesse di una grande del nostro calcio.

Il grande sogno potrebbe già essersi spento dopo la sconfitta di domenica sera contro l’Inter che ha chiarito, una volta di più, qual è la squadra più forte del nostro campionato, nonché la favorita numero uno per la conquista dello Scudetto.

Il big-match tra Atalanta e Inter di domenica sera, che si è disputato al Gewiss Stadium, offriva la possibilità agli uomini di Gasperini, vincendo, di agganciare l’Inter e il Napoli in testa alla classifica e di lanciare definitivamente anche la candidatura bergamasca per la corsa al titolo. La netta vittoria dei Campioni d’Italia in carica, però, ha smorzato un po’ gli entusiasmi orobici.

Ora, a meno sei, le possibilità di poter competere per lo Scudetto si riducono e si avvicinano quasi allo “zero”, ma il terzo posto da difendere, con l’ennesima qualificazione alla Champions League come prospettiva, rendono comunque avvincente questo finale di stagione in casa atalantina.

Le prossime nove partite di Serie A, inoltre, potrebbero essere le ultime di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta dopo ben nove anni. Il tecnico ha già annunciato di non voler rinnovare un contratto che scade nel giugno 2026 e la società ha fatto capire che difficilmente si andrà avanti con un allenatore in scadenza.

Atalanta, Lookman potrebbe partire con o senza Gasperini

Potrebbe esserci una rivoluzione in panchina, quindi, così come, alla fine, Gasperini potrebbe ripensarci e, come già fatto altre volte, restare alla fine a Bergamo. Di certo sarà impossibile rivedere insieme, nello stesso spogliatoio, anche nella prossima stagione, l’attuale allenatore della Dea e il suo calciatore più importante, Ademola Lookman.

La querelle aperta tra i due dopo il rigore sbagliato da Lookman contro il Bruges, nella gara di ritorno dei playoff di Champions, è stata accantonata sotto il tappeto per il bene della squadra, ma i rapporti non sono più tornati quelli di un tempo. Il nigeriano non resterà a Bergamo con Gasperini, ma potrebbe non restarci anche senza l’ex tecnico del Genoa.

Mercato, Milan forte su Lookman

Su di lui c’è l’interesse di tanti top club in giro per l’Europa. Nelle ultime ore, però, si è parlato anche di un presunto e forte inserimento del Milan che vorrebbe cedere Leao e sostituirlo proprio con il bomber nigeriano.

Come raccolto in esclusiva da alcuni insider di mercato rossoneri, i dirigenti del Milan sarebbero già al lavoro per provare a portare in rossonero, durante la prossima estate, Ademola Lookman. Il club meneghino, oltre a provare a cedere Leao in estate, ha già deciso di non intavolare trattative per il riscatto di Joao Felix ed il nigeriano sarebbe il primo della lista per rinforzare l’organico dopo questa deludente stagione.