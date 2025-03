Ciao ciao Conceicao: il Milan ha il suo nuovo allenatore | C’è la conferma: in rossonero dall’1 luglio

Il Milan conferma l’addio di Conceicao. Il portoghese lascerà il Diavolo alla fine del campionato. Dall’1 luglio il nuovo allenatore.

Lontano ma non lontanissimo dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League e ancora in corsa in Coppa Italia, il Milan di Sergio Conceicao si prepara a un finale di stagione infuocato in cui sarà chiamato a gettare il cuore oltre l’ostacolo per centrare gli unici due obiettivi ancora raggiungibili.

Due obiettivi, l’accesso alla fase campionato della Champions 2025-2026 e la vittoria della coppa nazionale, che, se conquistati, renderebbero sicuramente meno amara la stagione dei rossoneri la quale, iniziata certamente con l’intento di lottare per lo scudetto, ha purtroppo preso presto una brutta piega.

Una brutta piega, iniziatasi a manifestare sotto la guida di Paulo Fonseca, che nemmeno l’avvento in panchina di Conceicao è riuscito a distendere. Eccezion fatta per la Supercoppa Italiana conquistata ai danni dell’Inter lo scorso 6 gennaio a Riyad e il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia, il Diavolo non è infatti stato in grado di trovare quella continuità di rendimento che avrebbe indubbiamente garantito una svolta positiva all’annata.

Tempo per rimediare ancora ce n’è, ma Leao e compagni non possono più concedersi passi falsi da qui alla fine. Inciampare ancora significherebbe dire addio sicuramente alla qualificazione in Champions alla quale, non è da escludere, potrebbe aggiiungersi anche l’eliminazione in Coppa Italia in caso di disfatta contro i cugini nerazzurri nelle semifinali. Scenari, questi, a dir poco terrificanti, che il Milan non può assolutamente permettere che si realizzino.

Conceicao, via dal Milan anche con pass Champions e Coppa Italia

Giunto all’ombra rossonera della Madonnina lo scorso 30 dicembre per risollevare le sorti di un Milan lasciato in ottava posizione da Paulo Fonseca, Sergio Conceicao, come detto, non è riuscito a garantire alla squadra quella crescita auspicata alla vigilia dalla società.

Una mancata crescita, addolcita leggermente solo dalla vittoria della Supercoppa Italiana, sulla quale il club avrebbe quindi iniziato a riflettere mettendo seriamente in conto la possibilità di allontanare il tecnico portoghese anche in caso di affermazione in Coppa Italia e raggiungimento del quarto posto.

Nuovo allenatore Milan: spunta anche il nome di Cesc Fabregas

Chiamato a raggiungere la quarta posizione e a riportare in bacheca una Coppa Italia che manca addirittura dal 2003, il Milan di Gerry Cardinale guarda anche alla prossima stagione e inizia ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari allenatori che potrebbero prendere il posto di Sergio Conceicao dal prossimo 1 luglio. Vari allenatori, tra cui De Zerbi, Italiano, Sarri e Gasperini, che, seguitissimi dal club rossonero, potrebbero presto essere raggiunti nel gruppo delle possibili scelte da Cesc Fabregas.

Particolarmente apprezzato per l’ottimo lavoro svolto fin qui alla guida del Como, il tecnico spagnolo, stando a quanto riferito dal Quotiiano Nazionale, potrebbe essere tenuto particolarmente in considerazione dalla società meneghina per la prossima stagione. D’altronde lo stesso ex Barcellona nella conferenza stampa post Milan-Como del 15 marzo ha evitato di dire la sua su un possibile futuro al Milan. Indizio che forse qualcosa in pentola sta bollendo.