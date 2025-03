Reijnders e Pulisic venduti a prezzo di saldo: 60 milioni bastano per l’addio | Così il Milan risana il bilancio

I due gioielli del club rossonero potrebbero essere ambiti da molti top club durante la prossima sessione di mercato.

Due gioielli preziosi che brillano e che spesso lo fanno in mezzo al deserto, due campioni che stanno cercando di tenere alto l’orgoglio del Milan e che, nell’ultima sfida di campionato contro il Como, così come avvenuto in tanti altri match della stagione, sono risultati decisivi, con i due gol che hanno siglato la rimonta rossonera.

Tijjani Reijnders e Christian Pulisic sono stati autori di una stagione sontuosa e si sono presi a forza di prestazioni, gol e assist, il Milan. In casa rossonera, infatti, non sono più Maignan, Tomori, Theo Hernandez e Rafa Leao gli assi nella manica da calare.

L’olandese e lo statunitense, infatti, si sono presi oneri e onori, ma soprattutto cercano di portarsi la squadra e i compagni sulle spalle. Lo hanno fatto con Paulo Fonseca, lo stanno facendo con Sergio Conceicao e cercheranno di farlo anche in questo finale di stagione, in cui c’è bisogno di provare a portare il Milan in Europa ed il più lontano possibile.

15 gol più 7 assist per l’americano, 13 gol più 4 assist per il centrocampista olandese. Questi i numeri stagionali, tra tutte le competizioni, delle due stelle rossonere che, nonostante la situazione difficile, un ambiente ostile, uno spogliatoio che sembra una polveriera, continuano a fare la differenza e vedono triplicato il loro valore attuale di mercato.

Milan, il valore di Reijnders e Pulisic

Questo, almeno, secondo La Gazzetta dello Sport, che ha parlato di una cifra attorno ai 60 milioni di euro per identificare il valore attuale di mercato di Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Valore che, in questo modo, sarebbe addirittura triplicato rispetto all’estate 2023 quando il Milan li prelevò rispettivamente dall’Az Alkmaar e dal Chelsea.

Due grandissimi colpi di mercato in mezzo a tanti errori di gestione, incomprensioni e cattiva amministrazione. Questo sono stati Reijnders e Pulisic per l’attuale società e dirigenza rossonera che, senza Champions League nella prossima stagione, potrebbe anche privarsi dei suoi due gioielli principali, o almeno di uno dei due, per risanare la perdita di bilancio a cui il Milan dovrà sicuramente far fronte.

Reijnders, Pulisic e quel confronto con Frattesi

Valore triplicato, quindi, per i due campioni rossoneri, valore che però, almeno secondo alcuni utenti di X, tifosi rossoneri, non sarebbe ancora rappresentativo della realtà perché troppo basso rispetto a quello vero. E, per avvalorare questa tesi, un tifoso milanista ha fatto il confronto con il prezzo che l’Inter e, di conseguenza La Gazzetta dello Sport, facevano di Frattesi a gennaio.

Si parlava all’inizio, infatti, di 70 milioni come cifra che Marotta avrebbe chiesto a qualsiasi squadra per la cessione di Frattesi e, quindi, in quel caso, 10 in più rispetto a quella che rappresenterebbe ora il valore di Reijnders e Pulisic. Tanto basta per far scattare l’ironia del tifoso milanista che, ovviamente, reputa molto più forti i suoi due gioielli.