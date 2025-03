“Hanno tratto vantaggio dal sistema”: corruzione in Formula Uno | Il caso finisce in tribunale

Dopo la prima gara del nuovo Gran Premio non sono mancate le polemiche, c’è chi ritiene che il sistema sia corrotto, ecco perché

A trionfare a Melbourne è stato Norris con la McLaren, seguito da un Max Verstappen che con la Red Bull cercherà di confermarsi come il padrone incontrastato del circuito. Il gradino più basso del podio è stato occupato da Russell, con la Mercedes che compie un’inaspettata doppietta grazie all’ottimo debutto del 18enne Antonelli che si posiziona al quarto posto.

C’era grande attesa per l’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari. A 40 anni e con sette campionati del Mondo in bacheca, il pilota inglese ha firmato con la Rossa per due stagioni e, insieme al nuovo compagno di scuderia Charles Leclerc, cercherà di confermarsi ai vertici.

La Ferrari aveva chiuso in crescendo la scorsa annata, andando a un passo dalla vittoria della classifica dei costruttori ma il Gran Premio d’Australia ha visto un deludente ottavo e decimo posto, con le condizioni climatiche che hanno influito, come la strategia che si è verificata sbagliata.

Una partenza ad handicap per una scuderia che non vince il titolo da troppo tempo e che ha investito su un pilota esperto per alzare il trofeo.

Le polemiche non si placano, i vertici della Formula Uno prendono subito provvedimenti

Le condizioni di bagnato hanno complicato la gara, dall’esito imprevedibili. Il Gran Premio che si terrà in Cina nel weekend potrebbe dare conferme o sovvertire le momentanee gerarchie.

Infatti, una nuova direttiva tecnica potrebbe impattare nelle prestazioni, dato che la FIA sta implementando misure che controllino il fenomeno Mini-DRS che sta diventando sempre più diffuso, con la McLaren che è stata in prima linea nello spingere i limiti normtivi con le sue ali posteriori.

L’accusa di corruzione scuote il mondo delle quattro ruote, in Cina cambierà tutto

Durante l’inverno, la FIA ha stabilito che era necessario imporre test e regolamenti più severi, con un dibattito che ha reso la questione un vero caso.

L’organismo sportivo della Formula Uno ha introdotto nuove telecamere per monitorare il movimento dell’alettone posteriore lo scorso weekend in Australia. Gli esiti di tale provvedimento non sono ancora chiari ma qualche decimo a giro potrebbe essere racimolato, portando addirittura ad accuse di corruzione del sistema, con dei favoritismi.