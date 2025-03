Inter, Simone Inzaghi dice addio: decisione ufficiale della società | Spunta la data per la separazione

Simone Inzaghi lascerà l’Inter, i tifosi apprendono della data dell’addio dell’attuale tecnico dei nerazzurri, il ciclo è destinato a finire

Simone Inzaghi è l’artefice dell’ottima stagione dell’Inter, ancora in corsa per il Triplete che il club di Viale della Liberazione ha centrato solo una volta nel corso della sua storia, 15 anni fa. I nerazzurri sono in vetta alla classifica in campionato a nove giornate dal termine, con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta.

E proprio a Bergamo è arrivata una vittoria fondamentale, una prova di forza contro una diretta concorrente e in trasferta. Il calendario non è agevole ma la sensazione è che i campioni d’Italia in carica abbiano le carte in regola per fare il bis.

In Champions League il percorso è stato netto, con la qualificazione diretta dopo il girone unico e il doppio successo contro gli olandesi del Feyenoord che ha consentito di accedere ai quarti di finale dove affronterà il Bayern Monaco.

In Coppa Italia l’Inter è attesa dal derby contro i cugini del Milan che non hanno mai battuto nei tre precedenti in questa stagione. Il pass per la finale sarà ottenuto al termine dei 180 minuti.

Simone Inzaghi e l’ottimo lavoro che sta svolgendo al timone dell’Inter

Inzaghi si sta dimostrando molto abile nel tenere compatto lo spogliatoio, facendo sentire anche le seconde linee dei tasselli indispensabili, con una rotazione resa obbligata anche dal calendario che non ha mai consentito delle pause.

Per questo motivo il mister emiliano è destinato a proseguire il ciclo con l’Inter, con i nuovi proprietari, gli americani Oaktree, che sarebbero rimasti stupiti dal suo stile sia fuori che in campo.

Inzaghi e il suo rapporto con l’Inter, ipotesi sul suo futuro

Il giornalista Schira ha riportato la notizia secondo la quale l’Inter stia pianificando l’estensione del contratto di Simone Inzaghi fino al 2027, una firma che potrebbe avvenire dopo la prima edizione del Mondiale per club, con la volontà sia della società che dell’allenatore di proseguire insieme.

Nonostante il cambio di proprietà, il comparto tecnico sembra destinato a non subire variazione, merito anche dei risultati conseguiti durante la sua permanenza a Milano, tra cui uno scudetto e una finale di Champions.