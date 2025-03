“Io alla Juventus? Manco morto”: il tecnico ripudia i bianconeri | Nel suo cuore c’è solo il Napoli

Ha rifiutato di allenare la Juventus, il tecnico si dice contrario a un suo approdo sulla panchina dei bianconeri, ama solo Napoli

La Juventus e il Napoli stanno vivendo due finali di stagione opposti. I bianconeri sono in crisi di risultati e la panchina di Thiago Motta è in discussione. Dopo le pesanti sconfitte subite per mano di Atalanta e Fiorentina, la Vecchia signora è sprofondata al quinto posto, scavalcata dal Bologna e con la Lazio distante un solo punto.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League rappresenterebbe un fallimento per quanto riguarda il progetto inaugurato la scorsa estate, con l’allestimento di una rosa di assoluta prospettiva, con diversi cambi rispetto a quella guidata da Max Allegri.

Gli investimenti sono stati cospicui e se non dovessero arrivare gli introiti dettati dalla partecipazione alla massima competizione europea, i sacrifici in uscita sono da mettere in preventivo, così come l’addio dell’ex tecnico del Bologna.

A Napoli, dopo un disastroso nono posto, De Laurentiis ha puntato su un profilo vincente come quello di Antonio Conte per riportare entusiasmo in un ambiente demotivato. E così, a nove gare dal termine del campionato, i partenopei sono a tre punti di distacco dalla capolista Inter.

Il momento degli azzurri, ancora in corsa per vincere il campionato

Gli azzurri hanno subito una flessione nell’ultimo mese, con una sola vittoria. La partenza di Kvara a gennaio può avere inciso in zona offensiva, con il georgiano che era in grado di sbaragliare le difese più chiuse e aveva trovato un’ottima intesa con il compagno di reparto Romelu Lukaku.

Una cessione che non è stata compensata con l’arrivo di un sostituto all’altezza, con Raspadori che è stato promosso come titolare ma, malgrado delle prestazioni convincenti, non sta facendo la differenza sotto porta.

Conte e il suo rapporto con il Napoli, il suo futuro sarà ancora lì?

E così si è parlato del malcontento da parte del tecnico pugliese, con voci di un possibile addio a fine stagione e un ritorno alla Juventus, club con cui ha vinto il primo scudetto da allenatore.

Chi, invece, non vedremo mai al timone dei bianconeri è Maradona Jr. che, di recente, ha dichiarato che non accetterebbe per nessuna ragione al mondo un’ipotetica proposta: “Io alla Juventus? Manco morto“.